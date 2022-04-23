日外交藍皮書：世界正式進入中美競爭時代

日本外相林芳正22日在內閣會議報告今年度外交藍皮書。(路透)

日本 外相林芳正22日在內閣會議報告今年度外交藍皮書，指出隨中國等新興國家存在感變強，現已從美國以壓倒性政治力量和軍事力量等支撐世界穩定繁榮的時代，正式進入中美競爭、國家之間競爭的時代。他強調將進一步構建中日穩定關係、強化日美同盟的威懾力和應對能力，以確保日本和平與安全。藍皮書宣稱「日美同盟正變得前所未有地牢固」。

中日關係正常化9月將迎來50周年。關於中國，藍皮書列舉了中方一方面與俄羅斯 保持緊密關係，一方面不透明地擴大日本周邊的軍事活動，以及企圖在東海和南海單方面改變現狀，引起日方在安全保障方面強烈擔憂。藍皮書形容對日本來說，中國是最重要的雙邊關係之一，構建建設性且穩定的中日關係十分重要。

針對日俄爭議不斷的南千島群島（日稱北方四島）主權問題，藍皮書使用較往年更強硬的表述，自2011年以來再度明確指出「是日本固有領土」，並自2003年以來再稱遭俄方「非法占據」。當中又將俄出兵烏克蘭視作威脅冷戰後全球秩序的歷史大轉折，聲言日方將與各國對俄實施制裁。

日本北海道以北的齒舞、色丹、國後、擇捉四島被日本稱為北方四島，俄羅斯稱之為南千島群島。俄日因這些島嶼歸屬問題爭議不斷，雙方至今未締結和平條約。

日方亦不容忍北韓 極頻繁發射飛彈，要求全面履行聯合國安理會相關決議；另稱南韓為重要鄰國，要求韓方妥善處理二戰強徵勞工問題。韓方22日抗議日方在藍皮書主張與日本有主權爭議的獨島（日稱竹島）是日本固有領土，敦促立即撤回。