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新聞評論／中索協議直掐咽喉 美澳都警惕

編譯莊蕙嘉
太平洋國家所羅門群島2019年與台灣斷交，改與北京建交。圖為2019年中共總書記習近平(右)會見所羅門群島總理。（新華社）
太平洋國家所羅門群島2019年與台灣斷交，改與北京建交。圖為2019年中共總書記習近平(右)會見所羅門群島總理。（新華社）

面積不到2萬9千平方公里，人口不到70萬，南太平洋第三大島國索羅門群島竟成為美中角力的新戰場。

就地緣政治而言，索羅門群島是區域戰略中心，位於澳洲和紐西蘭與世界聯繫的咽喉地帶，可控制澳洲通往美國的生命線。索國和中國簽署雙邊安全協議，難怪讓華府和坎培拉警鈴大作。

北京宣稱，此協議乃為促進索國社會穩定和長治久安。去年11月索國發生暴動，抗議群眾不滿政府和北京建交，攻擊唐人街，甚至欲攻進總理官邸。當時澳洲在索羅門政府請求下派警力支援，平定持續三天的暴動。

回溯過往，索羅門群島1990年代末發生政變，同樣是澳洲伸援，2003年依據太平洋島嶼論壇宣言，以澳洲為主力的維和部隊駐守索羅門群島。2017年，索澳簽訂雙邊安全協議。

近30多年來，澳洲一直是索國重要的盟邦之一，索國卻和中國簽訂安全協議。這對和北京當局關係長期不睦的澳洲是嚴重警訊，顯示北京勢力已逐漸深入南太平洋地區。

塔斯馬尼亞大學中國研究高級講師哈里森指出，中索協議對澳洲來說是個「災難」。他說：「澳洲政府完全誤判中國在2010年代初期崛起後的影響力，重新評估的速度也相當遲緩且不明確，有很長一段路要走。」

中國外交部發言人汪文斌19日證實中索簽訂協議，並指出美國關閉索羅門群島大使館已29年，「時隔多年，美國高官突然興師動眾訪問太平洋島國，究竟是關心島國還是另有所圖」，批評西方國家蓄意渲染緊張氛圍。

北京「盤古智庫」高級研究員徐勤多表示，他看不出北京在此區域建立軍事基地，加深和美澳對立的任何理由；協議其實反映了去年反華暴動後，北京欲穩定索羅門群島投資環境的期望。

澳洲 北京 投資

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