保供收停產物資 上海官方坦言有問題

外包裝上印的「龍」字上面多了兩小撇。（取材自澎湃新聞）

疫情 使上海人民生採購遇上大問題，不少人仰賴政府配送的保供物資。近期陸續傳出物資品質有問題，甚至收到多年前停產企業在今年生產的食品。官方坦言，部分物資確實有問題。

由於物資緊張，因此由政府出面協調上海市現有與各省援滬物資，再藉由物流定期配送到各社區，每每保供物資送達後，微博、微信 等社群 中，都可以看到滿滿「曬物資」的圖片。然而封城至今將屆滿一個月，多次收到保供物資的上海民眾卻也逐漸發現，物資的品質參差不齊，有些食品味道有異、製造日期不明，甚至有些物資的生產商已經在多年前停產，然而食品包裝上的生產日期卻在今年。

由於接連傳出保供物資品質出包，上海市昨天召開疫情防控新聞發布會，與會官員坦言，「部分免費發放的保供物資存在品質問題」。

據央視報導，上海市政府新聞發言人尹欣在會中表示，在近期的監管工作中，包括受理的投訴舉報，的確發現部分免費發放的保供物資存在品質問題，主要是生鮮食品存在品質問題。

中央社報導指出，被住戶點名出包的是近日揚州市一間連鎖超市提供保供物資，其中一份名為「龍仁粉絲」的產品，包裝上的生產日期標註2022年3月，然而其生產商「河南省夏邑縣匯龍食品有限公司」被發現已於2020年停止生產並註銷。

據澎湃新聞報導，除此之外，定海路街道發放物資組合包有部分居民反映拆封後發現大米受潮，新江灣城街道發放食用油有質量問題，新江灣城街道發放的牛奶外包裝出現褪色問題。

香港01報導則指出，有多名浦東新區居網上反映收到「雜牌」物資，包括一款小白兔榨菜和另外一款蕨根粉絲，生產的產商都有問題，居民根本不敢食用。