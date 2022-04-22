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吳尊友挺動態清零：才能保駕護航經濟

中國新聞組／北京22日電
圖為疫情下，上海一家商場外拉起的封鎖線。（路透）
圖為疫情下，上海一家商場外拉起的封鎖線。（路透）

在上海因防疫而引發諸多亂象，現行「動態清零」策略受到不少質疑，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友近日在個人微博發表文章為「動態清零」辯護；他強調，在疫情主要來自境外、本地疫情沒有持續傳播的情況下，「動態清零」是最佳選擇。

吳尊友指出，感染新冠病毒後，經過大約1-2天的病毒複製、增長後，會開始向身體外排出病毒（即核酸檢測陽性），並持續約7-12天，此時就具有傳染性。因此，把所有感染者發現出來，採取物理隔離方式，並保持一個最長排毒時間，病毒就能在疫情所在地被消滅。

吳尊友說，「動態清零」的靈魂就是發現早，控制早，把每起疫情，消滅在萌芽中。他並澄清外界對「動態清零」的四大誤解：「動態清零」等同於零感染、封控、全員核酸檢測、影響經濟。

他強調，「動態清零」是指對於發生的疫情，發現一起、消滅一起，既不讓新冠病毒在疫情所在地流行，也防止病毒擴散致其他區域，與零感染有本質區別。

外界質疑「動態清零」將影響經濟，吳尊友說，實際上，「動態清零」才能最大限度為經濟建設「保駕護航」；根據數學模型專家初步分析，「動態清零」對當地GDP的影響，僅相當於非「動態清零」對經濟影響的一半。不過，吳尊友未進一步說明是如何推算出來的。

據了解，據專家的解釋，「社會面清零」是「動態清零」的過程，先實現「社會面清零」才能實現全面「動態清零」。「社會面清零」是指所有新的確診病例或無症狀感染者都是在隔離管控場所發現的，社會面不會出現陽性感染者，說明已初步阻斷新冠病毒的社區傳播。

「動態清零」是指當出現本土疫情時，「發現一起、撲滅一起」，保持住社會面無病例的目標。「動態」就是不追求絕對的零感染；「清零」就是守住不出現疫情規模性反彈的底線。

而上海疫情近日出現緩和跡象，單日新增感染人數連四天下降，病毒實際感染指數（Rt值）也趨近於一；Rt值或稱「有效再生數」，能估算一定期間內傳染數量的變化，若能低於一，疫情就會開始反轉。但昨報告新增「社會面感染」仍有441例，要最終實現「動態清零」目標恐仍待時日。

疫情 檢測 防疫

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