建交50周年前夕 日民調：6成支持對中國強硬

中國外交部發言人汪文斌。（路透）

中國外交部近期已開始進行與日本 各界的「中日邦交正常化50周年」活動，然而日本外務省的民調顯示，有高達六成民眾認為日本政府在與北京的外交關係中，應重視「對侵犯領海等採取強硬姿態」。另外，日本首相向靖國神社 供祭，中國外交部表示，嚴厲譴責並嚴正交涉。

日本共同社報導，外務省3月17日至3月22日對1000人進行電話民調，顯示民眾認為日方與北京發展關係應該重視的方面，比率最高的回答是「對侵犯領海等採取強硬姿態」，達到61.6%。比率次高的回答是「尊重人權、自由、民主、法治」，達到50.7%，「合作應對地區、國際社會的課題」則為28.2%，「活躍經濟、人員交流」為28.0%。

至於東亞安全環境是否日益嚴峻？「非常認同」和「比較認同」的回答合計占到88.0%；至於期待與美國強化關係的領域，回答為「安全」的有70.3%、「經濟、貿易、金融」的為54.1%、「能源、環境」則為44.4%。

1972年9月29日，日本與中國簽署「中日建交公報」，今年即將進入50周年。

近日美國之音報導，中國政府船隻今年已六度進入釣魚台海域，日本防衛省4月20日則表示，一艘解放軍情報蒐集艦穿越奄美大島海域。雙方的海上緊張態勢並未緩解。

此外，日本靖國神社自21日起舉行所謂的「春季大祭」，日本首相岸田文雄 21日向靖國神社供奉祭品，另有部分國會議員前往參拜。對此，中國外交部發言人汪文斌於21日例行記者會表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉著對那場侵略戰爭負有嚴重罪責的甲級戰犯。日方有關消極動向，再次反映出其對待自身侵略歷史的錯誤態度。

汪文斌強調，中方敦促日方切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，徹底同軍國主義切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

21日稍早，岸田文雄在「春季例行大祭」期間向靖國神社供奉了名為「真榊」的祭品。但日媒「日本放送協會」（NHK）稱，岸田文雄本人將不會去參拜。