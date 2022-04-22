美再將理想等17公司列下市名單 中國國際貨運航空將停飛紐約

美國證劵交易委員會（SEC）21日再將理想汽車 、百世集團和貝殼等17家公司加入「預摘牌」名單，這是自3月以來第五批被納入名單的中概股公司。

財聯社報導，具體名單為：知乎、諾華家具、LOVARRA、萬春藥業、瑞幸咖啡、極光、Scientific Energy、中國食品、Value Exchange International、澤爾西西醫療集團、Entrepreneur Universe Bright Group、中比能源、中網載線、尚乘國際、百世集團、理想汽車和貝殼。

SEC聲稱，上述17家公司提交申辯的截止時間為5月12日。

根據SEC此前公布的「外國公司問責法」，被列入「確定摘牌名單」的公司需要在（自披露第一份年報開始計算、且2021年當做第一年）三年內提交SEC需要的文件。如果「確定摘牌名單」中的公司沒有提交或提交的文件不符合SEC要求，理論上將會在披露2023年年報後（2024年初）面臨立即退市。

此外，由於申辯日期截止，富途控股、Nocera、愛奇藝、百度和凱信遠達醫藥已從「預摘牌名單」進入「確定摘牌名單」。這五家公司是第三批被納入名單的中概股。

據報導，中國外交部表示，美方的有關做法是對中國企業政治打壓的又一個具體行動，也是美方打壓遏制中國發展的又一個具體表現。中方將採取必要措施，維護自身正當合法權益。

另外，自由亞洲電台報導，中國國際貨運航空20日發表聲明，承認因「運營原因」，自24日起，將暫停北京 至紐約航線 的艙位銷售。對於較早時間網路流傳航線停飛是因為「政治原因」，該公司指「係有關責任人冒用我司華北區域營銷中心名義及印章編造的虛假通知」，「該有關責任人未經我司同意與授權，擅自發布此通知」。

對於北京至紐約貨運航線停飛，網民直言：「只是藉口不同而已」、「這闢謠闢的楞是看了幾遍都沒太搞明白」、「不是『政治原因』，是『運營原因』」、「此地無銀三百兩」、「因政治原因，談崩了？」、「既然是『有關責任人』，怎麼能算是『冒用名義，冒用印章』？」