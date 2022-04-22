「安全靠美國」？習近平倡全球安全駁世界悖論

中國國家主席習近平21日以視頻方式在博鰲亞洲論壇開幕式發表演講。（新華社）

博鰲亞洲論壇2022年年會昨開幕，中國國家主席習近平 透過視訊出席並發表演講，提出「全球安全倡議」，並暗批美國不應干涉別國內政。專家分析，習近平此時提出「全球安全倡議」，正值俄烏衝突後形成的新世界形勢之際，更有針對性，是為解決「安全靠美國、經濟靠中國的世界悖論」。另在昨天的博鰲亞洲論壇和財長和央行 行長會議上，中國官員稱中企正面臨國際ESG信息披露挑戰，並強調不應把世界經濟政治化、工具化、武器化。

新華社報導，習近平以「攜手迎接挑戰，合作開創未來」為題發表演講指出，為促進世界安危與共，中方願提出全球安全倡議。內容包含「共同維護世界和平和安全」、「不干涉別國內政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度」、「摒棄冷戰思維，反對單邊主義，不搞集團政治和陣營對抗」、「堅持重視各國合理安全關切」、「堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端」、「反對濫用單邊制裁和長臂管轄」、「共同應對地區爭端和恐怖主義、氣候變化、網路安全、生物安全等全球性問題」等。

談及中國經濟，習近平表示將擴大對外開放，擴大鼓勵外商投資範圍，並與更多國家與地區商簽自貿協定，積極推進加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）和「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA）。

香港媒體報導指出，中國人民大學國際關係學院教授王義桅分析，習近平高度重視統籌發展和安全，去年9月曾在聯大會議提出「全球發展倡議」，現再提出「全球安全倡議」，「特別是在俄烏衝突後形成的新世界形勢，更有針對性。」王義桅稱，「提出安全倡議也是為了解決安全靠美國、經濟靠中國的世界悖論」。回到亞洲的問題上，「不僅要堅持經濟全球化，安全也要跟上，要包容和命運與共」。

中國證監會副主席方星海昨天在2022年博鰲亞洲論壇上表示，今年底國際可持續發展準則理事會（ISSB）將發布國際環境、社會及公司治理（ESG）信息披露準則，這對中國企業在上市、估值、繳稅方面會產生較大影響。證監會將向ISSB反映中企實際情況，以減輕負面影響。但中企仍需自主消化適應。

另新華社報導，中國財政部長劉昆視訊出席財長和央行行長會議發言表示，G20成員應團結合作，致力於完善以聯合國 為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，不把世界經濟政治化、工具化、武器化。中方歡迎各方支持和參與全球發展倡議，加快落實聯合國2030年可持續發展議程。