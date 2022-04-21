專家：中國南海、東海部署殲20 對抗美國F-35

珠海航展時的殲20。(中央社)

美國之音引述分析人士說，中國已經在其附近海域部署它的先進戰鬥機，以對抗美國在亞洲日益加強的軍事參與。另外，白宮 憂心中國與所羅門簽署「安全合作框架協議」，中國外交部反問美國：「是要與島國發展平等關係，還是尋求控制島國？」

據來自亞洲的專家和媒體報導，中國國產的成都殲20匿蹤戰鬥機部署在中國南部，以便在南海和東海以及台灣周邊執行任務。

環球時報13日稱，殲20戰鬥機「戰巡東海、警巡南海已成訓練常態」。報導援引了殲20製造商中國航空工業集團公司紀檢監察組組長任玉琨的話。

華盛頓戰略與國際研究中心(CSIS)亞洲海事透明倡議主任格雷格里·波林(Gregory Poling)說：「這可能會讓中國在台灣或東中國海問題上與美國針鋒相對。」

定期派遣軍艦通過亞洲爭議海域的美國政府今年1月曾向南中國海派遣了兩個航艦戰鬥群。

據自由亞洲電台報導，美國在亞太地區的盟友澳洲 、日本和南韓已經購買美國國防承包商洛克希德．馬丁公司製造的F-35戰機，新加坡 可能還有泰國也會購買。

分析人士說，美國方面的這些發展促使中國試飛殲20。中國官員將冷戰時期的宿敵華盛頓視為一個想要遏制中國向附近海域擴張的超級大國對手。

另外，中國與所羅門簽署「安全合作框架協議」，引起美日紐澳高度關切，連日來成為中國外交部記者會焦點。對此，中國外交部發言人汪文斌20日在記者會上反問，「美國究竟是把島國視為獨立的主權國家，還是當做自己的附屬物？」

據環球網報導，汪文斌表示，按照美方的邏輯，美國應該要回答幾個問題，「是不是太平洋島國只能同美方開展安全合作，或者只能同包括美方在內的它的少數幾個盟友開展安全合作，是不是同其他國家進行安全合作就是威脅？美方究竟是把島國視為獨立的主權國家，還是當做自己的附屬物？是要與島國發展平等關係，還是尋求控制島國？」