我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜

專家：中國南海、東海部署殲20 對抗美國F-35

中國新聞組／北京21日電
珠海航展時的殲20。(中央社)
珠海航展時的殲20。(中央社)

美國之音引述分析人士說，中國已經在其附近海域部署它的先進戰鬥機，以對抗美國在亞洲日益加強的軍事參與。另外，白宮憂心中國與所羅門簽署「安全合作框架協議」，中國外交部反問美國：「是要與島國發展平等關係，還是尋求控制島國？」

據來自亞洲的專家和媒體報導，中國國產的成都殲20匿蹤戰鬥機部署在中國南部，以便在南海和東海以及台灣周邊執行任務。

環球時報13日稱，殲20戰鬥機「戰巡東海、警巡南海已成訓練常態」。報導援引了殲20製造商中國航空工業集團公司紀檢監察組組長任玉琨的話。

華盛頓戰略與國際研究中心(CSIS)亞洲海事透明倡議主任格雷格里·波林(Gregory Poling)說：「這可能會讓中國在台灣或東中國海問題上與美國針鋒相對。」

定期派遣軍艦通過亞洲爭議海域的美國政府今年1月曾向南中國海派遣了兩個航艦戰鬥群。

據自由亞洲電台報導，美國在亞太地區的盟友澳洲、日本和南韓已經購買美國國防承包商洛克希德．馬丁公司製造的F-35戰機，新加坡可能還有泰國也會購買。

分析人士說，美國方面的這些發展促使中國試飛殲20。中國官員將冷戰時期的宿敵華盛頓視為一個想要遏制中國向附近海域擴張的超級大國對手。

另外，中國與所羅門簽署「安全合作框架協議」，引起美日紐澳高度關切，連日來成為中國外交部記者會焦點。對此，中國外交部發言人汪文斌20日在記者會上反問，「美國究竟是把島國視為獨立的主權國家，還是當做自己的附屬物？」

據環球網報導，汪文斌表示，按照美方的邏輯，美國應該要回答幾個問題，「是不是太平洋島國只能同美方開展安全合作，或者只能同包括美方在內的它的少數幾個盟友開展安全合作，是不是同其他國家進行安全合作就是威脅？美方究竟是把島國視為獨立的主權國家，還是當做自己的附屬物？是要與島國發展平等關係，還是尋求控制島國？」

美國F-35戰機。(歐新社)
美國F-35戰機。(歐新社)

新加坡 澳洲 白宮

上一則

南亞各國墜中國「債務陷阱」？中國駐孟加拉大使：偽命題

下一則

陶虹5年分紅4.2億 現火速切割張庭還退股

延伸閱讀

英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動

英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動
張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙
索羅門與中國簽安全協議 國務院痛批缺乏透明度

索羅門與中國簽安全協議 國務院痛批缺乏透明度
美擴大對俄經濟制裁 首度瞄準「虛擬貨幣採礦公司」

美擴大對俄經濟制裁 首度瞄準「虛擬貨幣採礦公司」

熱門新聞

男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

2022-04-14 16:12
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
日本駐上海總領事館缺糧告急，隔壁社區民眾想接濟，有人問：「提供一頓海鮮能換日本護照麼？」（微信群組截圖）

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

2022-04-17 13:03

超人氣

更多 >
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴