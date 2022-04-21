我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜

南亞各國墜中國「債務陷阱」？中國駐孟加拉大使：偽命題

記者廖士鋒／綜合報導
中國駐孟加拉大使李極明發文，駁斥斯里蘭卡等南亞各國的經濟問題源於「中國債務陷阱」。（取材自北京駐孟加拉大使館官網）
中國駐孟加拉大使李極明發文，駁斥斯里蘭卡等南亞各國的經濟問題源於「中國債務陷阱」。（取材自北京駐孟加拉大使館官網）

近期斯里蘭卡深陷經濟危機、通膨高漲，民眾上街抗議；另外尼泊爾的債務問題也受關注，這些情況並引起同樣向中國借有債務的孟加拉國內媒體密切討論，對此，中國駐孟加拉大使則投書媒體稱，「中國債務陷阱」根本是個偽命題。

中國外交部亞洲司旗下的微信公眾號「亞洲雄風」將中國駐孟加拉大使李極明的投書「摒棄『中國債務陷阱』謬論刻不容緩」全文譯出。對於近期美國副國務卿盧嵐（Victoria Nuland）與孟加拉外長莫門（Abdul Momen）討論了「依賴特定國家發展項目融資可能產生的影響」，李極明指出，事實上，對中國債務僅占孟加拉外債的7%，即債務總額的2.58%和國民生產總值（GDP）的0.98%，「遠遠不及債務陷阱的門檻」。

李極明還表示，除了世界銀行和亞洲開發銀行等債權規模更大的多邊機構外，孟加拉最大的雙邊外部融資來自日本，「孟對日債務占其外債的19%，是該國對華債務的近三倍」。對於中國融資，李極明強調「是福而非禍」除了利率低至1.23%以外，還包含「中國資金從不附加任何不合理條件」。

同時，李極明還駁斥斯里蘭卡經濟危機是中國債務陷阱所釀的論點，他強調，日本在斯里蘭卡的債務份額跟中國同樣是10%，且外債以美元結算，「隨著美聯準會發出縮表信號，全球美元迅速回撤，加速斯里蘭卡盧比貶值」。

國債 融資 日本

上一則

習近平人馬 應勇退居二線 任全國人大憲法法律委員會副主委

下一則

專家：中國南海、東海部署殲20 對抗美國F-35

延伸閱讀

南亞各國陷中國「債務陷阱」？ 中國外交官駁斥

南亞各國陷中國「債務陷阱」？ 中國外交官駁斥
皇后區新公車路線 劉醇逸籲民眾發聲

皇后區新公車路線 劉醇逸籲民眾發聲
俄烏戰 加劇東西文明衝突

俄烏戰 加劇東西文明衝突
4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

熱門新聞

男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

2022-04-14 16:12
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
日本駐上海總領事館缺糧告急，隔壁社區民眾想接濟，有人問：「提供一頓海鮮能換日本護照麼？」（微信群組截圖）

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

2022-04-17 13:03

超人氣

更多 >
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴