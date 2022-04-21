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博鰲論壇 習近平視訊出席促安危與共 「把誰扔下海都不可接受」

中國新聞組／北京21日電
博鰲亞洲論壇2022年年會20日在海南博鰲舉行「實現碳中和：政府在行動」 分論壇。圖為博鰲亞洲論壇理事長、聯合國秘書長潘基文通過視頻進行主旨演講。(中新社)
博鰲亞洲論壇2022年年會20日在海南博鰲舉行「實現碳中和：政府在行動」 分論壇。圖為博鰲亞洲論壇理事長、聯合國秘書長潘基文通過視頻進行主旨演講。(中新社)

本報系聯合報報導，博鰲亞洲論壇2022年年會20日起在海南登場，中國國家主席習近平21日視訊出席年會開幕式，發表主旨演講。這是新冠疫情爆發後，習近平連續第二年透過視訊出席。

習近平在演講中提出，為促進世界安危與共，中方願提出全球安全倡議。並指「世界各國乘坐在一條命運與共的大船上」，必須同舟共濟，「企圖把誰扔下大海都是不可接受的」。

習近平說：「國際社會發展到今天已經成為一部複雜精巧、有機一體的機器，拆掉一個零部件就會使整個機器運轉面臨嚴重困難，被拆的人會受損，拆的人也會受損。」

他強調，過去幾十年，亞洲地區成就了「亞洲奇蹟」。亞洲好世界才能更好。「我們要繼續把亞洲發展好、建設好，展現亞洲的韌性、智慧、力量，打造世界的和平穩定錨、增長動力源、合作新高地。」

另據香港文匯報報導，在20日舉行的博鰲亞洲論壇2022年年會首場新聞發布會上，「亞洲經濟前景及一體化進程」和「可持續發展的亞洲與世界」2022年度報告正式發布，中國社科院世界經濟與政治研究所所長張宇燕代表報告研究團隊預測，2022年亞洲經濟增速將達到4.8%。報告認為，2021年，亞洲在全球疫情下實現了率先復甦，成為全球經濟增長的重要引擎。

另據香港文匯報報導，在20日舉行的博鰲亞洲論壇2022年年會首場新聞發布會上，「亞洲經濟前景及一體化進程」和「可持續發展的亞洲與世界」2022年度報告正式發布，中國社科院世界經濟與政治研究所所長張宇燕代表報告研究團隊預測，2022年亞洲經濟增速將達到4.8%。報告認為，2021年，亞洲在全球疫情下實現了率先復甦，成為全球經濟增長的重要引擎。按購買力平價標準計算，2021年亞洲經濟占世界經濟總量的比重提高至47.4%。報告特別指出，於今年正式生效的「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)將在多領域促進亞太區域經濟一體化進程。

報告稱，從亞洲直接投資融合度來看，2020年亞洲直接投資對RCEP成員國總體依存度上升20個百分點，體現了投資者對於該協定帶來市場機遇的信心和預期。

博鰲亞洲論壇2022年年會於4月20日至22日在海南博鰲舉行，今年年會主題為「疫情與世界：共促全球發展，構建共同未來」。據初步統計，今年共有來自42個國家和地區的600多名線下代表、近400名線上代表以及來自102家媒體機構的700多名記者出席年會。

另外，德國之聲中文網報導，國際貨幣基金組織（IMF）19日發布最新報告，再度下調中國全年經濟增長至4.4%，遠低於年初中國設下的5.5%目標。下調主因是中國抗疫採取強硬的清零政策、廣泛封控影響經濟活動，加上俄羅斯入侵烏克蘭加劇中國壓力。與此同時，該組織警告全球通貨膨脹情況恐比預期更糟。

對於IMF的悲觀預測，中國官媒「環球時報」英文網19日發布報導稱，中國今年第一季度GDP同比增長為4.8%，超越外界預期。若要實現GDP增長5.5%的目標，今年中國需要應對更多挑戰，「但情況遠沒有一些西方媒體誇大描述的那麼嚴重。」

中國國家主席習近平21日上午在博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式上以視訊發表主旨演...
中國國家主席習近平21日上午在博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式上以視訊發表主旨演講。（央視截圖）

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