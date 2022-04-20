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港媒：中國第三艘航母下水 恐因上海疫情推遲

記者陳言喬／綜合報導
上海疫情嚴峻且嚴格管控，正在上海趕工的中國第三艘航空母艦下水計畫可能被推遲。圖為2019年服役的山東號航艦。（新華網）
上海疫情嚴峻且嚴格管控，正在上海趕工的中國第三艘航空母艦下水計畫可能被推遲。圖為2019年服役的山東號航艦。（新華網）

上海疫情嚴峻且嚴格管控，正在上海趕工的中國第三艘航空母艦下水計畫可能被推遲，該航母傳聞會被命名為「江蘇」號。

香港南華早報報導，據消息人士披露，上海因疫情嚴峻實施的管控措施致使造船計畫放緩，並可能影響第三艘航空母艦的下水。此前，外界普遍預計，中國海軍將在23日海軍成立73周年紀念日前後讓新航母下水。

報導引述一名消息人士表示：由於上海的疫情蔓延，一些關鍵零件的運輸被推遲，該（下水）計畫面臨延誤。

但實際情況是，上海江南造船廠一直人手不足，因為幾乎所有的地方國有企業都需要轉移一定數量的人力，以幫助上海正在進行的抗疫工作。

該消息人士還透露，上海疫情還將推遲中國建造兩艘海軍補給船的計畫。「這兩艘補給船的建造工作只有在航母所在的造船廠有空閒的時候才會開始。但現在一切都停滯了」。

另一名接近中國軍方的消息人士表示，舉行一場盛大的下水儀式需要很多人，考慮到奧密克戎（Omicron）強大的傳染性，讓太多的人聚集在一艘航母有限的空間太冒險，也太困難。

另一名消息人士稱，中國第三艘航母可能被命名為「江蘇」號，按照中國沿海省份命名的規程，從北到南依次命名。中國第一艘航母是「遼寧」號，第二艘是「山東」號。

根據早前媒體陸續公開的中國國產003航母具體參數，包括：排水量8-10萬噸；直通式甲板；艦載武器大幅提升；三條電磁彈射器。三部彈射器將搭配殲15飛鯊，殲31鶻鷹隱身戰機，殲15D咆哮鯊電子戰機，空警600預警機，還有一些直升機，總計搭載數量應該在60架左右。艦載機的出動效率會更高，能搭載的彈藥量更大，戰鬥力將上一個大台階。

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