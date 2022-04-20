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鍾南山籲有序開放：「動態清零」不能長期維持

中國新聞組／北京20日電
中國工程院院士鍾南山指出，「動態清零」不能長期維持。(新華社)
中國工程院院士鍾南山指出，「動態清零」不能長期維持。(新華社)

中國「動態清零」抗疫總方針引發民怨及次生災害，不少專家、官媒相繼表態。工程院院士鍾南山指出，「動態清零」不能長期維持，中國需要有序重新開放，讓社會及經濟發展恢復正常。上海財經大學公共經濟與管理學院院長劉小兵亦促科學防疫，他呼籲縮短封控期，並賦予讓下層決策者「因地制宜」的權力。

來源：YouTube

鍾南山在「國家科學評論」（National Science Review）發表文章指出，「動態清零」方針對中國將新冠感染及死亡病例減到最少是非常重要，雖然其他國家以提高疫苗接種率及達到群體免疫，作為完全對外開放的基礎，但這並不等如中國也要快速全面開放，因為Omicron變種病毒引起的病死率仍較一般流感高。

如何重新有秩序及有效開放？鍾南山提出包括加強全國疫苗接種率，達致群體免疫。混打疫苗可以增加保護力。文章又提到，必須減少感染者轉成重症甚至死亡，加快研究和開發針對性的藥物和有效的中和抗體，這方面可加強與國際合作。

他並建議，在某些指定城市或地區展開試點調查，並根據境外輸入病例的流行病學特點「調整政策」，對驗證中國過渡到「安全有序重新開放」非常重要。

港媒報導，早前上海長征醫院副院長繆曉輝質疑「清零」及封城政策，並喊話傳染病專家吳尊友和梁萬年不要再誤導人民。全國人大代表、上海財經大學公共經濟與管理學院院長劉小兵亦促科學防疫。

劉小兵指出，Omicron病毒潛伏期已縮至3至4天，封控期仍機械地照搬以往，有的部門還層層加碼。他呼籲縮短封控期、停止一人確診封全樓、全小區甚至封城的過度防疫做法。重視防疫政策帶來的次生災害，並建議賦予讓下層決策者「因地制宜」的權力。

劉還提出，應縮短封控期、優先採取抗原檢測的做法；對無症、輕症實施居家隔離；「嚴查發國難財的個人與組織及其背後的保護傘，阻止利益集團的形成，消除調整與改進防疫政策的障礙與阻力」。他在文末指出，「一定要真正理解動態清零、社會面清零的科學內涵，科學防疫」。

而中疾控中心流行病學首席專家吳尊友19日再度為「動態清零」辯護，他稱要從思想上做好「與新冠長期鬥爭的準備」。更要準備迎戰可能發生的「規模化疫情」，包括全員快速核酸檢測及擴建方艙隔離設施。

防疫 疫苗 鍾南山

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