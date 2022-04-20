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拒被任意隔離 上海移民諮詢暴增 新加坡、愛爾蘭受歡迎

記者廖士鋒／綜合報導
金融時報報導，目前上海移民諮詢業務暴增，有能力離開的中產階級希望能夠到一個不用被任意隔離的地方。（中新社）
金融時報報導，目前上海移民諮詢業務暴增，有能力離開的中產階級希望能夠到一個不用被任意隔離的地方。（中新社）

上海封控自3月底以來期程已達三周，然而其中物資採買、外送、物流、緊急就醫等各項問題層出不窮，外媒報導，上海移民諮詢在此期間爆增，顯示有能力離開的富人正打算「用腳投票」。

英媒「金融時報」（FT）日前報導指出，採訪十多家移民諮詢公司的說法顯示，在Omicron病毒爆發導致上海當局實施了嚴格的限制之後，本月的幫助請求急劇增加。報導並提到，在中國社交媒體微信上「移民」相關關鍵詞搜索量也飆升，自4月初以來，數量增長了近7倍。

上海封城後，移民諮詢大幅增加。報導提到，光是16日，位於上海的移民服務公司QWOS即接到200多個諮詢請求，該公司人士表示，「在過去的幾周裡，因諮詢人數太多，以致於無法及時答覆」。此外四川成都的移民公司也表示，「諮詢的顧客太多，每天要工作12小時」，負責人Lucy Wang還稱，「我已經好幾個月沒有這麼忙了」。

受訪者38歲的上海營銷研究員Jane Wang表示，「我從來沒有想過要在家裡待很多天，吃不飽」，她在封控期間聯繫QWOS，「我想住在一個地方，不用擔心被任意隔離」。

該報導並訪問駐上海的移民諮詢顧問James Chen，他認為「當局正在讓人們犧牲他們的基本需求，來對抗一種比季節性流感更嚴重的疾病」、「我們的客戶選擇用腳投票」。

至於要去哪裡？報導指，由於與北京的關係惡化，美國和加拿大等長期受青睞的目的地已對移民失去了一些吸引力，「新加坡和愛爾蘭等與北京關係較好的國家越來越受歡迎」。

移民 北京 投票

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