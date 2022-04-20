上海本輪疫情累計17死 孫春蘭要求以快制快 拚降死亡率

上海封控對民生經濟造成衝擊，當局強調加大貨源供應，努力滿足民眾需求。圖為上海市長寧區某社區，工作人員正在搬運物資。（中通社）

上海19日新增本土確診2494例與無症狀感染1萬6407例，並增7名死亡病例，本輪疫情 累計死亡17例。上海當局力拚「以快制快」，市委書記李強視察防疫 指示「搶時間」、實現「社會面清零」。中國衛健委疾控局副局長吳良有則指出，3月迄今中國本土感染累計達49萬7214例，遍及西藏以外各省區，「動態清零」任務艱巨。

衛健委通報，上海從今年2月26日至4月19日這波疫情，累計本土新冠確診3萬107例，在院治療2萬2522例（其中重症52例）。對於死亡病例增至17例，上海市長龔正19日要求，當前要將加強重症、危重症患者救治放在更加突出的位置，堅持分類收治，切實降低重症率、死亡率。

綜合媒體報導，市委書記李強18日檢查疫情防控工作，瞭解生活物資保供、藥品購買配送、重點場所防疫及方艙醫院管理診療等情況；強調堅持「動態清零」不動搖，朝著實現「社會面清零」目標攻堅，各重點工作環節要「搶時間、再提速」。

中國副總理孫春蘭已連三天前往上海浦東新區、黃浦區督導檢查，強調以快制快，並要求「千方百計降低病死率」。

中國國務院聯控機制19日舉行記者會，吳良有表示，上海近日疫情「仍處於高位」，社區傳播風險仍較高，防控形勢依然嚴峻；中國疫情呈逐漸趨穩態勢，但地區之間交叉輸入影響仍明顯。

另據河北官媒，河北唐山市18日發現29例感染者，唐山自昨6時起，對全市實施暫定3天的臨時性封控管理。

上海衛健委19日公布，增7名死亡個案，加上18日公布的3名死亡病例，此波疫情上海已公布10人死亡。上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝表示，18日新增死亡病例7例，年齡從60歲到101歲，合並冠心病、糖尿病、高血壓 、腦梗後遺癥、腦出血等嚴重的基礎疾病。他們均未接種新冠肺炎病毒疫苗。上述7例入院後病情加重，搶救無效死亡，直接的死亡原因由基礎疾病導致。

對於就醫問題，上海衛健委昨發布「關於疫情防控期間上海市民就醫流程的通知」，要求各級醫療機構，不得以查驗核酸陰性證明作為進出社區就醫、轉送病人和接診的限制。

上海副市長吳清昨對疫情前期篩檢工作流程向市民表達歉意，稱問責工作持續進行，如閔行區送「爛豬肉」事件導致兩位官員接受調查。