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疫情緩？上海出院出艙數 大於新病例

記者陳言喬／綜合報導
上海新冠病例出院與出艙人數愈來愈多，超過新增陽性病例，圖為無症狀感染者（中）經11天隔離治療後，離開方艙醫院時與醫護人員合影留念。（新華社）
上海新冠病例出院與出艙人數愈來愈多，超過新增陽性病例，圖為無症狀感染者（中）經11天隔離治療後，離開方艙醫院時與醫護人員合影留念。（新華社）

上海疫情有望舒緩，上海通報確診病例出院以及無症狀感染者解除集中隔離醫學觀察（出艙）人數，已超過同日新增陽性感染者人數。此外，上海首個「帳篷式方艙」——上海國際賽車場方艙醫院的C1、C3兩大艙，19日也啟用。

上海市19日上午舉行疫情防控新聞發布會公布，市衛生健康委一級巡視員吳乾渝表示，18日上海市本土確診病例出院1211例，無症狀感染者解除集中隔離醫學觀察22075例，他們將返回到居住地接受健康監測。

她說，18日出院、出艙的人數2萬3286例，超過新增陽性感染者的人數（按，17日0─24時新增2萬2248例；18日新增1萬9942例），出院出艙的人員越來越多，也請屬地做好接返的工作。

隨著上海將控制住疫情，復工復產的安排也加速進行。新華社報導，18日傍晚，位於上海松江綜合保稅區的廣達上海製造城，廠區燈火通明，工人們將最新下線的筆記本電腦裝車，第一時間運往機場。四天後，這些筆記本電腦將出現在美國市場。

報導引述廣達上海製造城相關負責人李國穗說，18日的出貨量將達到1.1萬台。這是本輪疫情發生以來，廣達上海製造城復工後出貨的第一批產品。

在嚴格落實防疫政策和閉環管理的前提下，廣達在松江區政府幫助下率先復工，F1工廠和F3工廠分別有500人和1500人有序開展復工復產工作。

中國18日舉行的全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議，要求實現「民生要托底、貨運要暢通、產業要循環」，全面保障物流和供應鏈的恢復。

另據新京報報導，上海首個「帳篷式方艙」——上海國際賽車場方艙醫院的C1、C3兩大艙19日下午啟用，入駐其中的上海市第十人民醫院醫療隊開始首批感染者的收治工作，首批感染者預計將達800人。目前6支醫療隊已陸續就位，醫療隊員總人數超1100人。

上海國際賽車場方艙醫院於4月11日開工建設，18日一期工程竣工，交付床位約6500張，二期工程將於兩天後竣工，屆時可新增床位7000餘張，建成後總床位數將達到1.3萬餘張。

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