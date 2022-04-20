西方批中國軍事裝備「過時」？ 塞爾維亞總統：非常有效

塞爾維亞總統武契奇。（取材自觀察者網）

俄新社報導，面對英美等西方國家一邊「違規」向科索沃地區提供武器武裝，一邊卻對塞爾維亞正常購買中國常規軍事物資發難威脅，塞爾維亞總統武契奇近日在電視節目上直斥西方多國的虛偽雙標本性，「他們（西方國家）向世界各地提供武器，我們購買防禦性裝備卻被他們貶低『這是過時的中國貨』，但事實上這些裝備不僅不過時，還非常有效。」

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武契奇並邀請該國民眾於4月底觀看閱兵式，欣賞這套「最現代化的防空系統」。

觀察者網報導，科索沃是原南聯盟塞爾維亞共和國的自治省，1999年6月科索沃戰爭結束後由聯合國 托管。2008年2月，科索沃單方面宣布獨立，但塞爾維亞始終堅持其對科索沃的主權，而英美等一些西方國家則表態承認「科索沃獨立」。

日前有媒體報導稱，英國 向科索沃交付了NLAW反坦克導彈，該武器與目前烏克蘭 軍隊使用的是同款，對坦克和裝甲車能構成較大威脅。

武契奇在電視節目上談論此事時也氣憤難耐。他17日作客PINK TV節目中說道，「英國不僅為他們（科索沃）提供了武器，而且提供的此類型危險武器已經在烏克蘭得到證明，所以我們收到了信號……而英國並不是第一個用危險導彈武裝他們的國家，美國也在武裝他們，提供了裝甲車，土耳其則訓練了他們未來的飛行員。」

武契奇指出，這一消息凸顯了西方在科索沃及其與塞爾維亞關係問題上的虛偽立場，尤其是在武器採購方面。他表示，西方國家正在為科索沃做好準備，以便讓科索沃可以全面部署武裝部隊。

報導稱，武契奇認為，和此前西方國家因塞爾維亞接收中國FK-3防空導彈的發難相比，英美等國向科索沃「違規」提供武器的舉動，將一些西方國家虛偽、雙標的本性展露無遺。