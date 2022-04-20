中、所簽安全協議 環球網：英媒「猛料」抹黑中 反被打臉

中國外交部發言人汪文斌透露，中國已和地處南太平洋地區的主權國家索羅門群島，正式簽署了一項平等互利的安全合作框架協議。（取材自中國外交部）

中國外交部發言人汪文斌19日透露，中國已和所羅門群島簽署安全合作框架協議。所國明確表示協議並非允許中國在當地設立軍事基地，但卻仍引發美、澳、紐的質疑，環球網出示英媒稱「中國派全副武裝的安全人員來所羅門」，但內文只有「十人」的報導，不滿英媒意圖帶風向，稱「這個猛料，反而打了美澳的臉」。

環球網報導，中國駐所羅門群島大使館 發言人曾表示，兩國簽署這一合作協議，是因為所國在過去幾年曾多次發生過社會騷亂，其中去年11月該國爆發的暴力反政府騷亂，令很多機構和個人遭遇重大經濟損失，許多當地有華人 背景的華人首當其衝。

根據當地報紙「所羅門星報」的報導，在騷亂發生後，當地政府請求澳洲 安全援助卻得到澳方表態：不會保護當地的中國投資、中國大使館和所羅門群島政府。於是，所政府這才開始積極尋求包括中國在內的其他國家的合作。

然而，中所合作卻招來多國批評，澳洲高官才剛走，美國高官隨後就到。

環球網出示一分英國媒體「衛報」抹黑中國的爆料。衛報宣稱，他們得到了被人從所羅門群島政府洩露出來的材料，稱這份材料提到中國曾在2021年12月時向所羅門群島政府提出「中國要派全副武裝的安全人員來所羅門群島」。

但詳閱內文才發現，所謂拿著手槍、步槍、機槍和狙擊槍來到所羅門群島的「安全團隊」，其實只有十人，而且他們是來保護中國駐所羅門群島大使館。

環球網不滿英媒刻意營造「中國派兵來所羅門群島」的觀感，並稱除非在英媒眼中，「十個中國人就等於是一支能把澳洲和美國嚇得要死的軍隊了」。

環球網指出，中媒應該持續對此事進行關注，不斷發聲、澄清事實、反駁謠言和歪曲，不能讓美西方對所羅門群島發動的這種輿論霸凌乃至輿論「入侵」得逞。