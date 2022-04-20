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中國和所羅門簽安全協議 京稱不針對第3方 美將派高官訪所國

中國新聞組／上海20日電
所羅門2019年與中國建交。(路透資料照片)
所羅門2019年與中國建交。(路透資料照片)

中國外交部發言人汪文斌證實中國和所羅門群島正式簽署雙邊安全合作框架協議，並指協議不針對任何第三方。中所合作引起澳洲、紐西蘭擔心中國影響力將深入其勢力範圍。白宮表示，美國對這項協議缺乏透明度感憂慮，並稱這是中國提供他國的「可疑」交易模式之一，將在未來幾天派高級官員訪問所羅門群島。

澎湃新聞報導，汪文斌19日透露，經中所兩國政府批准，中國國務委員兼外交部長王毅和所羅門群島外長馬內列（Jeremiah Manele）分別代表兩國政府正式簽署了中所政府間安全合作框架協議。

汪文斌強調，中所安全合作的本質是兩個主權獨立國家之間正常的交往合作，合作的原則是平等互利。雙方將在維護社會秩序、保護人民生命和財產安全、人道主義援助、自然災害應對等領域開展合作，「致力於幫助所方加強維護本國安全的能力建設」。並促進所羅門群島社會穩定和長治久安，「符合所羅門群島和南太地區的共同利益」。

汪文斌指出，中所安全合作方式是「公開透明、開放包容」的，不針對任何第三方。中方願同有關國家發揮各自優勢，形成國際合力。

報導指出，兩國合作加深美國及其盟邦澳洲和紐西蘭對中國在太平洋島國影響力日增的關切，白宮國家安全會議發言人指出，印太事務協調官坎伯（Kurt Campbell）與國務院亞洲事務高階官員本周將就中所安全協議一事訪問所羅門群島。

發言人說：「我們對這項協議缺乏透明度和未具體說明的性質感到憂慮，這項協議遵循中國提供可疑、模糊交易的模式，在捕魚、資源管理、發展援助以及安全作法上，與地區的協商甚少。」

此外，澳洲上周才派遣太平洋事務部長塞色里亞(Zed Seselja)會見所國總理索加瓦雷(Manasseh Sogavare)，希望勸阻不要簽署這項協議。

對於美國高級官員將訪問所國一事，汪文斌回應兩國安全合作是中所關係不斷深化、兩國互信不斷增強、雙邊合作不斷拓展的體現和成果。他反問，美國在所羅門群島的使館已關閉了 29 年。美國國務卿上一次訪問太平洋島國斐濟是在37年前。如今突然勞師動眾訪問太平洋島國，究竟是關心島國，還是另有所圖。 

汪文斌表示：「太平洋島國不是誰家的『後院』，更不是地緣對抗的棋子。島國有對外合作多元化的實際需要，也有自主選擇合作夥伴的權利。蓄意渲染緊張氛圍，挑動陣營對立的做法在島國地區沒有市場，干擾阻撓島國對華合作的圖謀，也注定徒勞。」

中國外交部發言人汪文斌表示，中國和所羅門群島正式簽署了安全合作框架協議。(取材自...
中國外交部發言人汪文斌表示，中國和所羅門群島正式簽署了安全合作框架協議。(取材自中國外交部網站)

澳洲 白宮 國務院

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