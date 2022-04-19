時殷弘：對中國最危險的是美國及其盟國的戰備活動

中國國務院參事、中國人民大學國關學院教授時殷弘。（本報資料照）

中國外交部門批評美國不斷掏空「一中政策」，中國國關學者時殷弘稱，在台海問題上，對中國來說真正危險的是美國與其主要盟國在印太地區的戰備活動。

中國國務院參事、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘18日接受鳳凰網「風向」訪問，談及美國眾議院議長波洛西 因確診延後訪台，以及美國當前對台海局勢的因應。

時殷弘認為，波洛西是美國執政的民主黨的主要領導人之一，也是美國第3號政治人物，其地位無論從法律上還是從現在美國的政治形勢上來看都是非常高的。假如她訪問台灣，對美國所謂「一個中國」政策是進一步的、嚴重的掏空行為。

此外，時殷弘說，波洛西這次原定訪問跟先前有一些差別。先前美國政界要人訪問台灣，特別在最近幾個月，因為中美關係緊張、兩岸關係緊張，大多在差不多到了飛機場才宣布的，「而這一次有點大搖大擺的樣子」，宣布首先跟日本首相岸田文雄會談，之後去台灣。

他說，中國必須非常嚴正地對待波洛西訪台之事，但相信不會做出任何過度反應。大概主要是共軍在台灣附近空域和海域示威，以及對波洛西及隨行人員的個人制裁。

他認為，波洛西訪台並沒有改變美國對台政策的性質，也就是反對海峽兩岸任何一方「未經挑釁地改變現狀」。

他表示，特別是最近10年來，美國多數時候認為中國是未經挑釁地改變現狀的那一方。這就大力推動了美國把「一中政策」越掏越空，以及推動美國不斷擴大和加深對台灣當局的近乎全面支持，「也實際上推動著台灣當局對中國採取更加敵對的政策」。

但他強調，如果台灣要「法理台獨」，美國不會支持，因為這意味著美國很可能進入和中國的大規模軍事衝突。

時殷弘分析，在美國看來，與烏克蘭 相比，不但美國對台灣實際上承擔戰略責任的時間要久得多，而且台灣的戰略地位也比烏克蘭要高得多。所以如果台海爆發大規模的戰爭，美國武裝干涉，其程度、烈度一定超過美國目前通過武器援助烏克蘭和其他間接方式如經濟制裁。

他說，在台海問題上，對中國來說真正危險的不僅是美國「不斷地衝擊中國的紅線體系」及所做的外交政治聲明，更重要的是美國在印太地區、太平洋美軍的戰備活動，和美國與印太地區美國的主要盟國的戰備活動。

比較美國上一屆川普 政府和現任拜登政府對台灣議題的介入，時殷弘說，川普從2018年1月開始近乎全面地對中國擠壓、抨擊、威脅等，但是在台灣議題上，拜登衝擊中國的重要利益甚至核心利益的程度，以及美國糾集盟國、備戰的細緻程度、周密程度和具體程度，大大超過了川普。