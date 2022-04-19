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上海本土死亡增至10例 供應物流不暢 5.1後才能全面復工

中國新聞組／北京19日電
疫情威脅供應鏈、產業鏈運行，中國國務院要求各地保障物流暢通。圖為合肥市經濟技術開發區綜合保稅區，工作人員對來自中高風險地區的貨車進行防疫消殺。 （新華社）
疫情威脅供應鏈、產業鏈運行，中國國務院要求各地保障物流暢通。圖為合肥市經濟技術開發區綜合保稅區，工作人員對來自中高風險地區的貨車進行防疫消殺。 （新華社）

上海啟動優先復工的「白名單」制度，企業待壓力測試後即可復工復產，但有業者透露材料供應問題尚待解決，去小區找人來上班也受阻，估計要五一小長假後才能真正大規模復工。此外，上海通知指標性的多家企業復工，但 3M、杜邦、BASF等外企拒絕，傳出已復產的特斯拉則回應「還在準備中」。

上海19日通報新增本土新冠19442陽性感染病例，另新增7名死亡案例，至此，本土死亡案例已增至10例。國務院副總理孫春蘭要求全力救治重症患者，千方百計降低病死率。

上海疫情難以降溫，外界擔心封控下企業可能活不過5月，上海啟動「白名單」制度，首批有666家企業可以優先申請復工。

據上海市經信委發布「上海市工業企業復工復產疫情防控指引」，做出五大項21條的防控指引，要求企業和工廠（封閉式管理）做好防護控制到位，在政府審查以後，如果安全條件滿足，就會恢復工作日常。如果防控能力不足的，將無法復工。

官方文件看似積極鼓勵企業復工，但上海企業點出關鍵，方案實操性很差，目的就是把所有的責任全部轉移給了企業。

比如方案規定，要求企業申請復工前提是「樓棟七日陰，本人七日陰」，但當前全上海能符合近七天內未出現陽性感染者的小區或企業，基本不到50%。而工廠要生產，至少生產線要過半出勤才能恢復生產運作。

此外，方案要求工廠廠區要閉環生產，吃住在單位宿舍，被業者批評「這根本不是復工啊，只是換個地方隔離。」

方案還要求各個生產線必須隔離，無接觸工作，出了疫情企業負全責，一天兩測，早上抗原快篩，下午核酸檢測，「這等於將所有的責任全部轉移給了企業。」

上海半導體圈熱議討論，「你讓停工就停工，你讓復工就復工！廠區出現感染算誰的？」

因此，3M、杜邦、BASF等外企，拒絕上海市政府「要求復工」的要求，認為政府完全讓公司承擔責任不合理，而要求上海市政府修改復工承諾書。

對於外界傳聞上海特斯拉在停產三周後，已恢復生產，界面新聞報導引述上海特斯拉內部人員18日回應稱，「我們還在準備中」。上海特斯拉官方則未正面回應，僅稱將按照政府的要求積極抗疫並安排各項復產工作。

香港文匯報報導，復工車企內部人士表示，雖然復工籌備工作在積極進行中，但有些材料供應問題尚待解決。

有整車車企內部人士告訴香港文匯報記者，廠內現在按要求已經在準備復工，「但實際上很難，供應鏈太長，不是我們想生產就馬上可以生產的，需要供應商同時發力。」

據了解，目前有超過1000家上海汽車產業鏈企業都有不同程度的停產減產。而申請復工須閉環管理，員工衣食住行都困擾中小企。

半導體圈熱議，3M、杜邦、BASF等外企拒絕上海市政府要求復工的要求。（半導體行...
半導體圈熱議，3M、杜邦、BASF等外企拒絕上海市政府要求復工的要求。（半導體行業聯盟截圖）

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