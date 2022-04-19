「忍到極限」滬現反封城標語 孫春蘭「在大樓頂」沒被嗆

上海街頭出現反對封城的標語。(取材自微博)

上海自3月爆發疫情 以來，無法就醫、食物藥物短缺等求助聲浪不斷傳出。一篇名為「上海人的忍耐已經到了極限」的文章被瘋狂轉傳及置頂，街頭也出現「反對無限制封城 」、「人們正在死去」的抗議標語；此外，孫春蘭視察上海畫面被曝光，網民笑稱，「沒居民嗆聲，因她在大樓頂」。

香港01報導，這篇由摩耶夫人撰寫的「上海人的忍耐已經到了極限」描述，上海市封城以來，「每天都有刷新底線的事件」，包括急需收治的病人在等待核酸的過程中離開人世；網傳某區衛健委的一位幹部在巨大壓力中，在辦公室自縊身亡；中小學突然變成了方艙，學生學業荒廢；方艙醫院停電、停水，糞便橫流，無人修理。

如此閃耀的上海，為何在疫下變得黯淡無光？文章在最後發問：「我們付出的忍耐和血淚究竟是不是錯付了？這所城市裡還有沒有像徐匯區志願者老伯一樣敢於據理力爭的人？還有沒有官員在傾聽人民的心聲？我們期盼的明天，還要熬多少個14天後才能到來？」 上海街頭出現逝者名單的標語。(取材自微博)

該文章很快在微信獲得了超過10萬的閱讀量，而被置頂的評論「這篇文章要是被刪，刪的人不得好死」，獲得超過77.3萬次讚好。

自由亞洲電台報導，上海政府已下令4月20日達成社會面清零，但居民對一連串政策似乎失去了忍受力。繼上周「上海逝者」一文被封之後，有居民趁夜在街道樹幹和交通燈柱掛上標語，書寫著「逝者名單」、「人們正在死去」、「此內容因違規無法查看」以及「反對無限制封城」等鮮紅大字。 上海街頭出現反對封城的標語。(取材自推特)

一位趙姓居民指出，現在上海的民怨非常大，他有一個朋友比較倒楣，經歷了武漢 疫情，這次又在上海經歷了疫情。「我們都去問她，上海和武漢哪個比較差？但是這次上海抗疫涉及到很多政治因素」。

另外，在上海指導抗擊新冠疫情的中國副總理孫春蘭，被民眾拍到在國有企業上海豫園集團總部大樓頂樓的天台聽取簡報，但官媒新聞畫面則標記她在視察居民區、聽取百年街道夢花街的介紹。

孫春蘭過去視察疫情時，曾多次遭遇民眾嗆聲，「高空視察」畫面傳出後，網民打趣「這樣就不會有人對她喊『沒吃的了』」。