衛健委主任馬曉偉撰文：反對「病毒共存」思想

國家衛健委主任馬曉偉。(取材自新華網)

國家衛健委主任馬曉偉近日在官媒撰文稱，要旗幟鮮明反對「病毒共存」與「病毒流感 化」思想，鞏固防控成果，以實際行動迎接20大召開。在馬曉偉發表文章之前，近期，有多家媒體密集發聲，提到堅持「動態清零」總方針，官媒一系列宣導顯示中國在20大之前，不會鬆動清零政策。

政知新媒體報導，18日的「學習時報」頭版，刊發國家衛生健康委黨組書記、主任馬曉偉的3000多字文章，標題為「盡快遏制疫情 擴散蔓延堅決鞏固來之不易的防控成果」。

文章中提到，科學精準、動態清零是以習近平同志 為核心的黨中央著眼大局、基於科學、把握規律作出的重大決斷。要旗幟鮮明反對當前一些所謂的病毒共存等錯誤思想和病毒流感化等錯誤論調，堅持外防輸入、內防反彈總策略、動態清零總方針，堅持全國一盤棋。

馬曉偉指出，中國是人口大國，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，面對新冠肺炎疫情的反復衝擊，如果不管「防」、放鬆「治」，醫療衛生資源將面臨嚴重擠兌風險，大量有基礎性疾病患者、老年人、兒童和孕婦等人群身體健康將受到嚴重威脅，經濟社會平穩發展將受到嚴重影響。

馬曉偉還詳細給出了具體的防控措施，包括「一開始就把社區防控擺在重要的位置」、「密切接觸者應隔盡隔，盡可能對次密接進行集中隔離」、「推進抗原及核酸篩查」等。

他說，疫情防控是一項非常具體的工作，任何鬆懈麻痺，任何降低要求，任何形式主義、官僚主義，造成針尖大的窟窿，都可能成為疫情發生的燃點、疫情擴大的風勢，意味著要付出幾十倍甚至上百倍的代價。目前全球疫情仍處於高位，「遠沒有到可以鬆口氣、歇歇腳的時候」。

除了馬曉偉的發聲，央視「新聞聯播」，也多次提到堅持動態清零總方針的報導。

報導提到，面對疫情暴發的態勢，應對越快速，就越能化被動為主動；應對越精準，就越能取得顯著效果。相反，如果抱持躺平心態，選擇與病毒並存，必然出現疫情規模性反彈的嚴重後果。

另外，解放日報、經濟日報、光明日報近期也刊發了相關文章。