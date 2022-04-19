上海死亡病例敲警鐘 專家促老人打疫苗

上海浦東新區新國博方艙醫院W3艙，醫護人員在和患者溝通。（取材自健康時報APP）

上海18日通報新增3例新冠肺炎死亡病例，這也是此輪疫情 中上海首次報告死亡病例，但該數據被外界質疑。而3例死亡病例均為高齡無打針，年齡分別為89歲、91歲、91歲，且合併有冠心病、高血壓、腦梗等基礎疾病。中國醫學 專家稱，中國老年人疫苗 接種率不高，這種情況下如果完全放開，對老人是很大的打擊，18日報告的死亡病例就是一個警醒。

明報報導，外界質疑上海新增三例死亡病例。公眾號「此間紀」日前發表文章〈上海，新增死亡+1〉，記錄一名90多歲的老人在封城期間未能得到妥善照顧而喪生的故事，文章其後被刪除，原因是「涉嫌違反相關法律法規和政策」。另外，本月初華爾街日報報導，上海市東海老年護理醫院爆發疫情，有護理人員目睹院內舁出多具遺體，並稱該院至少有100名患者的新冠檢測為陽性，當時上海衛健委的數據顯示，疫情中死亡病例為零。

另據官媒人民日報旗下健康時報APP，武漢大學中南醫院副院長李志強表示，「上海此次疫情中以無症狀和輕症患者居多，但因為人群基數大，對於高齡如八、九十歲的感染者，特別是合併有嚴重基礎疾病的，比如心臟和肺部疾病等等，以及尚未接種疫苗的，稱之為高危人群，一旦感染了（新冠肺炎），就有可能會出現病情較危重的情況，新增的三例死亡病例提示我們，對於新冠疫情尚不可麻痺大意。這也是當前很多醫學專家不同意中國效仿國外疫情防控策略的根本原因。」他說，老人哪怕得一個普通肺炎，都可能有死亡風險。

李志強表示，目前一老一小是疫情防控中的重點關注對象，特別是針對未接種疫苗的老年人群，應進一步提升疫苗接種率，同時做好充足的醫療資源儲備。