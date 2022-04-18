上海半導體鏈動起來 台積電入復工白名單、上汽啟測試

上汽集團宣布壓力測試，準備復工。(新華社)

上海、昆山等地封控導致廠商生產受阻，為力保經濟運轉，上海市正式發布重點企業「復工 白名單」，台積電、日月光等666家企業入列，並傳出廣達上海廠也提出復工申請，透露蘋果供應鏈有望恢復正常運作。而當地指標車廠上汽集團18日啟動復工復產壓力測試；昆山企業也動起來，備妥文件待解封令下，第一時間申請復工復產。

上海、昆山進入封控狀態後，不少分析師預期將重創科技業與汽車 業生產，衝擊全球經濟甚大。

上海市經信委印發「上海市工業企業復工復產疫情 防控指引（第一版）」，並在附件列出第一批重點企業「白名單」共666家。其中，汽車產業249家最多，集成電路（半導體）產業有59家，台積電松江廠、日月光半導體浦東上海總部均在其中；功率半導體封測廠捷敏-KY嘉定廠也以積體電路分類入列。

應材中國、ASML上海、華虹等半導體指標企業也在名單當中。業界人士解讀，上海半導體鏈將再度「動起來」，隨著周邊配套協力廠一起復工，後續將趕工出貨補足庫存。

另據證券時報報導，位於上海松江的廣達上海製造城已於15日申請復工復產，廠區閉環管理，率先復工的是八個廠房中的F1、F3工廠。但在上海市的第一批白名單中，廣達並未出現在松江區之列。

另據央視報導，在官方公布「白名單」管理後，，當地指標車廠上汽集團17日透露，將於18日啟動復工復產壓力測試。

上汽集團指出，該測試不僅是他們的整車廠進行壓力測試，同時會帶動一些核心零組件工廠同時進入壓力測試。

在此之前，受新冠疫情影響，上海有超過1000家汽車產業鏈企業，受到不同程度的影響，如停產、減產，主要車廠包括特斯拉、蔚來汽車、上汽集團等。

上汽集團指出，集團正在進行復工復產準備工作，將對復工人員返崗通勤服務能力、供應鏈能力、安全生產、運輸等工作進行了解和準備。在疫情防控達到相關條件的同時，集團的相關工廠將進行封閉管理，確保人、原物料、環境的安全。

另外，昆山延長靜默期19日將屆，隨著上海釋出企業復工指引，昆山開發區17日發布工作提示，要求廠區企業提早備妥文書審核，以便昆山解封令下，第一時間申請復工復產。

昆山台廠為此振奮，「上海都要復工了，昆山沒理由再封了吧。」嗅到解封訊號。業界認為，上海、昆山企業陸續恢復正常運作，對全球科技與汽車等重點產業都有非常重要的意義。