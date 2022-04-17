抗疫傷經濟 胡錫進：中國「大船」減速但沒漏水

環球時報前總編輯胡錫進。（取材自人民網）

中國堅持清零的抗疫方針引來國內外批評，環球時報前總編輯胡錫進指出，國家應坦然面對這些議論。為抗疫而承受一些臨時經濟損失，是國家為保護人民生命安全決定接受的。「我們的GDP肯定要因此降一點，那就降一點吧」、「中國這艘大船當前減了點速，但它決沒有漏水」。

對於上海近日因封城 抗疫產生的經濟損失，胡錫進在微博寫道，中國因抗疫損失點經濟增長，不會打斷國家發展的基本節奏，他認為國人不必為此焦慮。而且之後會有報復性增長，把其中一部分損失彌補回來。

胡錫進說，經濟損失是不均勻的，低收入 者和收入不穩定人群受到的衝擊尤其大。既然堅持這段時間動態清零是國家的決定，由國家對最困難人群做必要經濟補償就是應該發生的。國家、機構幫著個人分擔損失，這才是社會正義。

他認為動態清零帶來的安全是全社會的，而代價卻主要由一部分人承擔。國家應該推出一些實打實的補償工具，這也是探索，而且應該將之視為抗疫的重要組成部分。

對於各方對清零政策的批評，胡錫進覺得很像兩年多前疫情 剛從武漢散向全國的時候。他喊話中國在戰略上是很實事求是的國家，只有對的才會堅持，大家對此應有信心。「中國這艘大船當前減了點速，但它決沒有漏水，而且機械狀態良好。它仍然志在遠方。」

他也相信，若是最終證明Omicron就是防不住，而且它對中國人健康的危害也在接下來的時間裡繼續無限縮小，國家早晚一定會改變應對策略的。當前如果連試都不試，迅速放棄之前的動態清零成果，那是戰略上毫不講章法的逃跑主義。