日關切在滬日企經營不樂觀 南韓請求允留學生返國

受上海封城影響，無印良品有多家店舖無法營業，已下調全財年財測。圖為上海淮海中路一家無印良品早前資料照片。(記者林則宏／攝影)

繼美國撤離駐上海總領事館部分人員後，日本 駐上海總領事赤松秀一15日也致函上海市副市長宗明，反映當地日資企業因嚴格防疫面臨諸多困難，甚至不得不將生產轉移到上海以外的地方。而南韓駐上海領事館也希望復旦大學能協助學生返國。

日本駐上海總領事館官網16日發布的新聞稿稱，赤松秀一已於15日致函宗明。據微信傳出赤松秀一函件內容，赤松秀一表示，目前上海約有4萬日本僑民和1.1萬家日資企業。「隨著疫情 防控措施的長期化，生產經營無法正常運行的狀態已持續一個多月，對企業事業活動造成的影響明顯日趨嚴重」。

日本駐上海總領事赤松秀一15日致函上海市副市長宗明，反映當地日資企業已因封城面臨困境。（取材自日本駐上海總領事館官網）

赤松秀一表示，他本人接到許多日資企業向他訴苦，實際情況不容樂觀。每年4月是日本新年度開始。由於無法告知客戶交貨期，也無從制定事業計畫，生產、供貨得不到保障致使銷路和市場開始被其他地區的同行擠占，隨之而來不得不將生產製造開始向其他地區和國外轉移等等。

赤松秀一在函件中還指出，對今後預期的不確定也會成為制約企業活動的重大因素，希望上海能早日明確這次疫情平穩後的經濟運行路線和程序，「以堅定的決心和意志繼續引領中國經濟發展」。

日本共同社15日晚間報導，在中國運營逾300家「無印良品」的良品計畫公司目前有約50家店舖無法營業。社長堂前宣夫表示，預計下半財年（3月至8月）業績會比設想的差很多。

上海86家優衣庫和8家GU店舖已全部停業。羅森在上海有約1千家便利店，八、九成處停業狀態。索尼、三菱電機、夏普等製造商在當地的工廠長時間停工。全日空和日本航空透露，上海貨運航班部分停飛。

上海嚴格的封城措施，日前也引起中國歐盟商會去信國務院副總理胡春華。而南韓駐上海領事館16日也向復旦大學發函，很多學生因為封城防疫在精神上極度恐慌和無助；懇請復旦盡快批准自願提出申請、符合乘機條件的學生回國，並協助學生準備48小時核酸檢測 報告。

另據「浦東發布」消息，上海市浦東新區委員會與浦東新區政府16日聯合發布「告浦東新區全體居民書」，呼籲全體民眾「堅持」，指一旦放棄，之前的所有努力和犧牲都將付諸流水，將來還要付出更大的代價。

而人口114萬人的上海市奉賢區政府16日決定，於當日起至4月下旬初，採取「全域靜態管理、全員核酸檢測、全面流調排查、全民清潔消毒，全程查漏補缺」綜合防控措施，全面「清零」攻堅。