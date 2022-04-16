上海若續封城 小鵬、華為5月恐停產

特斯拉上海超級工廠已停產超過半個月，圖為特斯拉上海超級工廠生產線早前景象。(新華社)

上海持續封城對經濟面的衝擊不斷擴大，特斯拉上海超級工廠迄今已停產超過半個月，本土電動車廠小鵬汽車 董事長何小鵬及華為消費者業務CEO余承東等企業高層紛紛警告，如果上海不復工 復產，5月國內的整車廠，以及涉及上海供應鏈 的相關科技、工業產業都將全面停產。

綜合報導，何小鵬14日晚間在微信朋友圈發布這則訊息。他表示，好消息是目前部分部委和主管部門正在盡全力協調，並期望更多政府和主管部門們的支持和共同努力。國務院副總理劉鶴召開專題會議，要求全力保障重點企業生產和重點產業鏈順暢。上海汽車集團18日將啟動復工復產壓力測試。

報導指出，3月以來，上海、吉林兩大汽車重鎮的疫情導致多家車廠開始停產。中國「乘用車市場信息聯席會」的數據顯示，3月已有多家車廠產量出現大幅下滑，其中一汽紅旗3月產量年比衰退73%，一汽大眾下滑45.8%，上汽通用下滑31.3%，北京奔馳下滑30.7%，華晨寶馬下滑51%，上汽大通下滑34%。

隨著上海3月底開始封城，影響又進一步擴大。特斯拉上海超級工廠3月28日停產，迄今已超過半個月，另一家本土電動車廠蔚來汽車本月9日也宣布停產。總部在深圳的內地電動車「一哥」比亞迪昨天說，比亞迪情況相對較好，年初西安疫情對生產有影響，其他地方影響較小。

紅星新聞報導，汽車行業分析師顏景輝認為，整體來說減產是肯定的，但是不至於全面停產。中國汽車工業協會副秘書長、中國汽車工業經濟技術信息研究所所長陳士華也也表示，沒有這麼絕對，只能說可能會出現大面積停產的現象。

華為消費者業務CEO、主管智能汽車解决方案的余承東昨天在朋友圈發文呼應何小鵬的看法，稱「如果上海不能復工復產，五月之後所有科技及工業產業涉及上海供應鏈的，都會全面停產，尤其汽車產業。」余承東表示，四月中旬開始，部分企業就已經開始因上海等封閉導致供應鏈斷供停產了。如此持續下去，產業經濟損失及代價將會很大。

另據紐約時報報導，日本野村銀行估計，目前中國有45座城市、3.73億人處於某種形式的封控，約占全人口的四分之一，每年貢獻約七點二兆美元的國內生產總值。為此，財經專家提醒，中國製定的2022年5.5%的經濟增長目標，目前已不現實，因很多日常經濟生活已經停頓。