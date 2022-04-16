美媒：上海封控中斷供應鏈 外企想跑了
中國「不躺平、要清零」的防疫政策至少使44個城市處於完全或部分封鎖狀態，尤其人口2500萬的國際都市上海的封控，導致經濟活動停擺、港口延誤。北京和上海美國商會一項調查發現，因為收入下降，16%的受訪公司考慮將業務遷出中國。
美國之音報導，這份在4月初發布一項報告，調查了76家製造商在內的167名受訪者。超過一半預計由於近幾個月在中國範圍內爆發的新冠疫情，造成今年的收入下降。
超過一半受訪者說，他們的生產下降、供應鏈中斷；約81%的人表示，這些疫情控制措施影響了他們招聘或留住合格員工的能力。
報導引述產經新聞稱，在中國疫情爆發的中心上海，因為這個擁有2500萬人口的城市進入封鎖狀態，導致商業活動幾乎停止，工廠關閉，以及世界上最繁忙的港口之一的延誤，這是該國自大流行開始以來最大的一次封鎖。
大規模停工影響了美國電動汽車製造商特斯拉和德國汽車製造商大眾汽車等公司在上海的運營。特斯拉已延長超級工廠的停產時間，而上汽大眾表示，由於難以確保零部件，將暫停上海和長春生產。
有經濟學家表示，如果病毒未能在4月份得到控制，或者上海未能如期完成兩階段封鎖，經濟影響可能會擴大。
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