美媒：上海封控中斷供應鏈 外企想跑了

上海封城期間空蕩冷清的街景。(路透)

中國「不躺平、要清零」的防疫政策至少使44個城市處於完全或部分封鎖狀態，尤其人口2500萬的國際都市上海的封控，導致經濟活動停擺、港口延誤。北京和上海美國商會一項調查發現，因為收入下降，16%的受訪公司考慮將業務遷出中國。

美國之音報導，這份在4月初發布一項報告，調查了76家製造商在內的167名受訪者。超過一半預計由於近幾個月在中國範圍內爆發的新冠疫情 ，造成今年的收入下降。

超過一半受訪者說，他們的生產下降、供應鏈中斷；約81%的人表示，這些疫情控制措施影響了他們招聘或留住合格員工的能力。

報導引述產經新聞稱，在中國疫情爆發的中心上海，因為這個擁有2500萬人口的城市進入封鎖狀態，導致商業活動幾乎停止，工廠關閉，以及世界上最繁忙的港口之一的延誤，這是該國自大流行開始以來最大的一次封鎖。

大規模停工影響了美國電動汽車 製造商特斯拉 和德國汽車製造商大眾汽車等公司在上海的運營。特斯拉已延長超級工廠的停產時間，而上汽大眾表示，由於難以確保零部件，將暫停上海和長春生產。

有經濟學家表示，如果病毒未能在4月份得到控制，或者上海未能如期完成兩階段封鎖，經濟影響可能會擴大。