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環球時報：上海「暫停」遭西方刻意誇大

中國新聞組／北京16日電
4月14日，解除隔離醫學觀察的市民與執勤民警告別。當日，國家會展中心（上海）方艙醫院首批322名患者解除隔離醫學觀察，順利出艙。(香港中通社)
4月14日，解除隔離醫學觀察的市民與執勤民警告別。當日，國家會展中心（上海）方艙醫院首批322名患者解除隔離醫學觀察，順利出艙。(香港中通社)

新冠疫情及俄烏衝突的影響，讓世界經濟增加更多不確定性。中國官媒「環球時報」針對近日西方媒體把經濟復甦受阻及全球供應鏈瓶頸歸咎中國「動態清零」做出回擊。指出上海「暫停」遭刻意誇大，暫時封閉是為了更好復工復產而為的臨時性舉措；打擊全球貿易「這帳算不到中國頭上」。

環時社評指出，過去兩年，中國是堅持科學精準、動態清零最堅決的國家，是保護人民群眾生命健康最得力的國家，也是為保證全球經濟復甦和供應鏈通暢做出最大貢獻的國家。

今年一季度，中國外貿進出口同比增長超過10%，連續7個季度保持同比正增長。從蘋果手機到特斯拉電動車，「中國製造」持續為全球產業鏈大動脈供血，給黑天鵝亂飛、灰犀牛亂撞的世界提供了「中國確定」。彭博社網站不久前發表題為「為何全世界需要中國的清零政策」的文章稱，中國「清零政策」令全世界受益。

社評說，一些西方媒體對中國防疫政策影響的過度關注，恰恰從反面證明了中國在全球產業鏈中的分量。

抗擊疫情和發展經濟，對中國而言從來不是「二選一」的選擇題，而是「雙統籌」的必答題。

即使在上海對多處居民小區進行封控的時候，通過碼頭、分區封閉作業等措施，上海港仍然保持全天候運行，並沒有出現一些西方媒體所謂的徹底封鎖情況。中國政府也正在努力採取多種措施幫助企業打通運輸過程中的「中梗阻」，最大限度保證人民生產生活。中國努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

社評稱吉林是中國汽車工業的重鎮，在實現疫情防控社會面清零後，正在推進產業鏈上下游大中小企業同步復工復產。而從疫情中走出來的上海，一定會快馬加鞭地把失去的時間搶回來。

疫情 復工 供應鏈

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