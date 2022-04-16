今年首降準 分析：疫情重傷經濟

中國人行降準，預料對對股市、債市、樓市利多。(本報資料照片)

人民銀行15日宣布，本月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，預計釋放約5300億人民幣長期資金。中原研究院分析認為，降準落地有助於房貸利率下調，從而提振市場信心，加快樓市需求釋放。香港 分析師則稱，疫情 是人行降準最主要原因。

中新經緯報導，人行2022年首次降準。 上一次降準是在2021年12月15日，當時全面降準0.5個百分點，釋放長期資金約1.2兆元。

降準，就是降低存款準備金率，存款準備金是指金融機構為保證客戶提取存款和資金清算需要而準備的資金，意味著商業銀行被人行依法鎖定的錢減少了，可以自由使用的錢相應增加了。

4月13日召開的國務院常務會議決定，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備覆蓋率，適時運用降準等貨幣 政策工具，推動銀行增強信貸投放能力，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶的支持力度，向實體經濟合理讓利，降低企業綜合融資成本。

「在當前經濟發展面臨三重壓力和總需求不足情況下，採取適時降準等措施，有利於穩定市場預期，增強市場主體信心，改善和擴大總需求，為穩定宏觀經濟大盤、保持經濟運行在合理區間營造良好貨幣金融環境。」中國民生銀行首席研究員溫彬分析指出。

香港電台報導，星展香港高級經濟師周洪禮認為，疫情是人行降準最主要原因，最近上海封城對整體經濟復甦有很大負面衝擊，因為上海無論在出口和消費在全國的占比都很重。本月25日才降準可能考慮到公開市場操作到期，以及配合地方政府特別債券，盡可能做到不重叠。

降準並非唯一支撐經濟的工具，一些報告指中國首季貸款需求弱，如何指導資金至適當的經濟活動更為重要。

周洪禮表示，美國開始加息，下月亦再有機會加息，中美息差進一步收窄至近乎零，內地減息空間越來越收窄，否則有潛在的資本外流風險，因此非必須時都不會減息。