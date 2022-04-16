我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

人行救經濟 降準釋5300億 股債市、樓市利多

記者黃雅慧、林汪靜／綜合報導
中國人民銀行宣布降準，釋放長期資金約人民幣5300億元。(本報資料照片)
中國人民銀行宣布降準，釋放長期資金約人民幣5300億元。(本報資料照片)

中國經濟下行壓力加大，市場千呼萬喚下，中國人民銀行15日宣布降準。人行公告，將下調金融機構存款準備金率零點25個百分點，4月25日生效。本次降準共計釋放長期資金約人民幣5300億元（約831億美元）。

人行表示，此次降準為全面降準，除已執行5%存款準備金率的部分法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率零點25個百分點。而為加大對中小微企業和「三農」的支持力度，對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5%的農商行，在下調存款準備金率零點25個百分點的基礎上，再額外多降零點25個百分點。

本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.1%。較上一次在2021年12月降準後平均存款準備金率8.4%，下降了零點3個百分點。

華泰證券研究所副所長張繼強分析，降準一次性釋放出大量流動性，對股市、債市、樓市是利多，對大類資產具「普惠」效應。特別對股市而言，降準傳遞出穩定經濟增長、維護流動性合理充裕的信號，短期看，有助於穩定市場預期，提振市場信心；中長期看，有助於從盈利和估值兩端支撐價格。

人行官網表明，本次降準的目的一是優化金融機構資金結構，加大對實體經濟的支持力度；二是引導金融機構積極運用降準資金支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業；三是降低金融機構資金成本每年約人民幣65億元，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本。

疫情 融資 證券

上一則

漫步、跨年 神舟十三號3航天員在軌過得精采

下一則

上海疫情未歇 有人轉陰不走：反正被關 方艙吃喝不愁

延伸閱讀

中央行釋5300億人民幣救經濟 分析師：疫情衝擊是主因

中央行釋5300億人民幣救經濟 分析師：疫情衝擊是主因
總理發話了…中國降準箭上弦 估將釋放1.25兆資金

總理發話了…中國降準箭上弦 估將釋放1.25兆資金
封控重創中國經濟 進口負成長 李克強再提降準

封控重創中國經濟 進口負成長 李克強再提降準
中國經濟真的不妙了？李克強再提降準

中國經濟真的不妙了？李克強再提降準

熱門新聞

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

2022-04-11 11:00
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

2022-04-14 16:12
郎咸平。(取材自微博)

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

2022-04-11 04:16
男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取