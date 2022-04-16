人行救經濟 降準釋5300億 股債市、樓市利多

中國人民銀行宣布降準，釋放長期資金約人民幣5300億元。(本報資料照片)

中國經濟下行壓力加大，市場千呼萬喚下，中國人民銀行15日宣布降準。人行公告，將下調金融機構存款準備金率零點25個百分點，4月25日生效。本次降準共計釋放長期資金約人民幣5300億元（約831億美元）。

人行表示，此次降準為全面降準，除已執行5%存款準備金率的部分法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率零點25個百分點。而為加大對中小微企業和「三農」的支持力度，對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5%的農商行，在下調存款準備金率零點25個百分點的基礎上，再額外多降零點25個百分點。

本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.1%。較上一次在2021年12月降準後平均存款準備金率8.4%，下降了零點3個百分點。

華泰證券 研究所副所長張繼強分析，降準一次性釋放出大量流動性，對股市、債市、樓市是利多，對大類資產具「普惠」效應。特別對股市而言，降準傳遞出穩定經濟增長、維護流動性合理充裕的信號，短期看，有助於穩定市場預期，提振市場信心；中長期看，有助於從盈利和估值兩端支撐價格。

人行官網表明，本次降準的目的一是優化金融機構資金結構，加大對實體經濟的支持力度；二是引導金融機構積極運用降準資金支持受疫情 嚴重影響行業和中小微企業；三是降低金融機構資金成本每年約人民幣65億元，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資 成本。