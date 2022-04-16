人行救經濟 降準釋5300億 股債市、樓市利多
中國經濟下行壓力加大，市場千呼萬喚下，中國人民銀行15日宣布降準。人行公告，將下調金融機構存款準備金率零點25個百分點，4月25日生效。本次降準共計釋放長期資金約人民幣5300億元（約831億美元）。
人行表示，此次降準為全面降準，除已執行5%存款準備金率的部分法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率零點25個百分點。而為加大對中小微企業和「三農」的支持力度，對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5%的農商行，在下調存款準備金率零點25個百分點的基礎上，再額外多降零點25個百分點。
本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.1%。較上一次在2021年12月降準後平均存款準備金率8.4%，下降了零點3個百分點。
華泰證券研究所副所長張繼強分析，降準一次性釋放出大量流動性，對股市、債市、樓市是利多，對大類資產具「普惠」效應。特別對股市而言，降準傳遞出穩定經濟增長、維護流動性合理充裕的信號，短期看，有助於穩定市場預期，提振市場信心；中長期看，有助於從盈利和估值兩端支撐價格。
人行官網表明，本次降準的目的一是優化金融機構資金結構，加大對實體經濟的支持力度；二是引導金融機構積極運用降準資金支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業；三是降低金融機構資金成本每年約人民幣65億元，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本。
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