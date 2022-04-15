中國外長王毅通話越南外長：遵南海行為準則

中國跟越南在南海議題上的立場仍較為緊張，圖為三沙市「地名碑」，該碑重65噸，落款為「中共海南省委海南省人民政府」。(中新社)

近期中國頻頻與東協國家聯繫，提及南海問題的解決進度，而4月14日中國國務委員兼外長王毅 與越南 外長裴青山的通話中也強調「南海行為準則」與北部灣劃界的重要性，雙方要弘揚「同志加兄弟」的友好傳統，也要加強戰略溝通。

中國外交部官網消息指出，王毅表示，當前南海局勢在中國和東協各國共同努力下保持總體穩定，「唯恐南海不亂的恰恰是一些別有用心的域外勢力」，他稱繼續維護好南海和平局面「符合中越雙方共同利益」。

在實質行動上，王毅強調要發揮好陸地邊界談判和海上三個工作組作用，推動「北部灣灣口外劃界」和「南海共同開發」取得實質進展，避免採取使局勢複雜化的單方面行動。他亦稱，今年是「南海各方行為宣言」簽署20周年，要以此為契機，早日就「南海行為準則」達成一致，為南海長治久安提供更加堅實的保障，希越方為此發揮積極和建設性作用。

越南外長裴青山則表示，越方一貫將對北京的關係視為對外政策的頭等優先，越南方面理解、尊重中方防疫政策，希繼續採取靈活有效措施保障兩國防疫安全和口岸通暢。至於主權邊界問題，他則稱，越方願同中方共同努力，落實「南海各方行為宣言」，早日達成實質、有效的「南海行為準則」，維護南海和平穩定，希雙方陸地邊界談判取得實質性進展，優先推進北部灣灣口外劃界。

此外，在俄烏戰爭立場上，王毅指中越都是社會主義國家，願同越方加強團結合作，抵禦外部風險，應對好烏克蘭 危機對本地區的外溢影響，為維護地區和平穩定大局發揮積極作用。裴青山則表示，越方歡迎中方為勸和促談、結束衝突、防止人道主義危機作出的貢獻，他也稱，越方立場同中方有很多相似之處，希繼續就烏克蘭問題保持溝通。

對於此次的通話，越南官方尚未釋出消息，而據越通社報導，4月7日的越南外交部記者會上，副發言人范秋姮指出，「越南要求中國尊重越南主權，停止軍事化行為，不採取致使地區緊張局勢升起的行為，維持便利條件，繼續同東協一道努力促進談判，盡早達成實質、有效、符合於1982年『聯合國海洋法公約』的南海行為準則」。