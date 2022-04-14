美國防情報局：中研發多款導彈 可打擊美衛星阻斷通信

2021年9月29日，在廣東珠海，FK-3防空導彈武器系統亮相第十三屆中國國際航空航天博覽會。（中新社資料照片）

美國國防情報局就太空 安全挑戰發表了最新報告，稱中國和俄羅斯 正大力研發可用以打擊美國衛星、阻斷雷達通信的太空武器，認為兩國向太空軌道投送的資源在過去短短兩年內增加了七成。另外，塞爾維亞總統武契奇13日證實，向中國購買了FK-3防空導彈系統。

美國之音報導，國防情報局表示，自從太空安全挑戰上一份報告2019年發表以來，美國的太空競爭對手們在所有重要領域都加快了行動步伐，擴大了活動範圍，這些領域包括通訊、遙感、飛行以及科技成果展示。

國防情報局一位高級情報分析員星期二在五角大樓的新聞簡報會上說，中國研製出了有能力擊毀美國衛星或者部署阻擋衛星通信與全球定位系統的多款導彈。

「太空安全挑戰2022年報告」稱，中國和俄羅斯希望運用其太空和反太空能力削弱美國在全球的領導作用。

國防情報局官員們說，這份報告將有助於美國的國防事務領導人就太空領域的運作作出適當的決策。

北京 一向宣稱反對太空軍事化。中國外交部發言人趙立堅13日說，中方一向倡導和平利用外空，反對外空武器化和軍備競賽。

他沒有直接否認中國近年來快速向太空軌道投送資源，但他辯稱中國探索太空是為了滿足國家經濟、社會、科技與繁榮和安全等需求。

分析人士說，中國軍方很可能會利用太空軍事技術，在有爭議的東中國海和南中國海尋求控制權，並逐步向西太平洋公海擴張勢力。

另據多維新聞網報導，中國派12架次運20向塞爾維亞運送了什麼「常規軍事物資」？塞爾維亞總統武契奇13日證實，已從中國購買了FK-3防空導彈系統。

據俄羅斯衛星通訊社報導，針對黑山總統久卡諾維奇對塞爾維亞購買武器對構成威脅表示擔憂，武契奇在塞爾維亞國防部13日發布的聲明中指出，中國FK-3防空導彈系統是塞爾維亞合法購買的防禦武器，有些國家希望藉此向全世界展示塞爾維亞作為中國和俄羅斯的盟友威脅到該地區的和平。

武契奇質問道，塞爾維亞從中國購買的這套防空導彈系統用於摧毀巡航導彈和侵犯塞爾維亞領空的敵機。這對鄰國有何威脅？