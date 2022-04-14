戴琪：中國對美國貿易挑戰 遠超俄羅斯危機

美媒報導，美國白宮貿易代表戴琪 稱，從長期來看，中國對美國的貿易挑戰，遠超今天的俄羅斯 危機。她並告知眾議院，美國與中國談判的善意努力，可能已經「達到了極限」。另外，世銀總裁12日表示，減少供應鏈對中國的依賴對大家都是好事。

美國「名利場」雜誌報導說，該文寫道，每一次危機都暴露了美國貿易政策中現有的和日益增長的裂痕。3月中旬，俄羅斯入侵烏克蘭 兩周後，戴琪坐在她的華盛頓辦公室裡說：「我認為，這加強並強化我們已進行的對話。當全世界都在關注普京對烏克蘭的暴力襲擊時，戴琪知道，這將給她的首要任務之一--處理好美國與中國的緊張關係增加更多壓力。」

她說：「不能忽視採取真正戰略性和深思熟慮的方法來處理我們想與中國建立的那種關係是多麼重要。」她指出，中國「將對我們經濟產生的影響，遠超我們今天面臨的俄羅斯問題。」

該報導說，人們擔心中國會向俄羅斯提供財政或物質支持。戴琪說，這種態勢給中美貿易關係帶來不能忽視的額外壓力。她於去年5月開始與中國的同行進討論，她說，「我們真的需要在方法上保持清醒，要有策略，但也盡量不要太情緒化，」

談到目前的動態時，戴琪表示，3月下旬，在美國總統拜登與中國國家主席習近平通話一個多星期後，她告知眾議院的議員們，美國與中國談判的善意努力，如「政客」雜誌（Politico）所說，可能已經「達到極限」。

另據美國之音報導，世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）12日在世界銀行2022年春季會議波蘭華沙會議上說，世界各國都在調整自己的供應鏈結構，以減少對中國的依賴，這「可能對大家都是好事。」

他還說，中國需要做全球貿易系統中其他國家共享的價值系統的一員，但不知道這是否會實現。

他在主題演講中說，烏克蘭戰爭和中國為應對新冠疫情實施的封城措施正進一步影響世界經濟的復甦。

在問答環節中，馬爾帕斯還說中國在多個領域正遇到重大挫折，經濟增長預期已經在向下調整。