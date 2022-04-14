我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅

紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

葉倫促中協助終結俄烏戰 暗示破壞西方制裁者恐面臨經濟後果

記者張文馨／華盛頓報導
美國財政部長葉倫13日呼籲中國運用與俄羅斯的良好關係，協助結束俄烏戰爭。(Getty Images)
美國財政部長葉倫13日呼籲中國運用與俄羅斯的良好關係，協助結束俄烏戰爭。(Getty Images)

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）13日在華府智庫大西洋理事會（Atlantic council）演說，呼籲中國運用與俄羅斯的良好關係，協助結束這場令人髮指的俄烏戰爭，並暗示那些對西方制裁行動仍在觀望的國家，要面臨經濟後果。

美國致力整合全球制裁力量，葉倫表示，仍有人作壁上觀，抱持維持對俄關係伺機牟利的短視念頭；實施制裁的國家所形成的團結聯盟，不會對那些破壞現有制裁的行為無動於衷。

中國迄今未譴責俄國的侵略行動，北京對全球制裁態度曖昧，一方面民間企業配合制裁行動，一方面中方仍持續甚至擴大對俄貿易。

葉倫表示，對烏戰爭以及對俄制裁凸顯中國扮演重要角色；中方長期宣稱自己信守尊重主權和領土完整的神聖國際原則，在此事件中卻未看到中方展現積極言行。

葉倫說，若現在中國不尊重這些國際原則，中方就不能指望國際社會未來會尊重她對主權和領土完整原則的訴求。

葉倫表示，「中國近日強調與俄羅斯的特殊關係，我熱切希望中國能為這種關係做出積極貢獻，協助結束這場戰爭。」

葉倫說，全球對中國及其進一步追求經濟整合的態度，將受中方自身行動影響；她不樂見美中對立形成「國際體系雙極化」，中國作為國際體系一員，對美國和盟友均有好處，美中須努力確保維持現有體系。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應，中方堅決反對將中俄關係與烏克蘭危機連結，北京致力於促進和談，反對所有形式的單邊制裁，堅定捍衛中國企業和個人的合法權益與利益。

葉倫 北京 俄羅斯

上一則

中官媒護航動態清零 習李考察可不戴口罩 百姓不能出戶？

下一則

封控重創中國經濟 進口負成長 李克強再提降準

延伸閱讀

葉倫喊話中國協助結束戰爭 拜登再撥8億元援烏克蘭

葉倫喊話中國協助結束戰爭 拜登再撥8億元援烏克蘭
中國經濟真的不妙了？李克強再提降準

中國經濟真的不妙了？李克強再提降準

整點快訊／久攻不下 俄烏戰爭給了中國哪些教訓？

整點快訊／久攻不下 俄烏戰爭給了中國哪些教訓？
一洲焦點／紐約地鐵槍案鎖定62歲獨狼、葉倫警告北京勿援俄

一洲焦點／紐約地鐵槍案鎖定62歲獨狼、葉倫警告北京勿援俄

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

2022-04-11 11:00
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）

南韓研究：中國科研在奈米等5領域超越美國

2022-04-06 08:49
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
郎咸平。(取材自微博)

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

2022-04-11 04:16

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫