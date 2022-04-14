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東盟再次反超歐盟 成中國最大貿易夥伴

中國新聞組／北京14日電

近年來，東盟(東協)和歐盟在中國第一大貿易合作夥伴位置上反覆易位，雙方「競爭」也日趨膠著。RCEP正式生效後，中國海關總署13日發布最新數據顯示，今年第一季度，前兩個月被歐盟反超的東盟又「捲土重來」，力壓歐盟重新成為中國第一大貿易合作夥伴。

環球時報報導，多年來，歐盟保持著中國第一大貿易合作夥伴，直到2020年後，這一位置一直被東盟所占據。不過，今年前兩個月，歐盟成為中國第一大貿易夥伴。然而，第一季度結束後，中國與東盟進出口又達到1.35兆元人民幣(約2119億美元)，反超同期中國對歐盟進出口的1.31兆元。東盟重新成為中國第一大貿易夥伴。

在13日舉行的一場新聞發布會上，有媒體提問道，「今年東盟是否還能繼續保持中國第一大貿易合作夥伴？」海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，中國和東盟互為重要貿易夥伴，雙方經濟互補性強，合作領域廣，發展潛力大，雙邊貿易將繼續保持良好態勢。

在一季度中國與東盟之間貿易增長的支撐因素中，李魁文將「RCEP正式生效助力中國與東盟經貿發展」列在第一位。數據顯示，一季度中國與東盟進出口規模占與RCEP貿易夥伴外貿規模的47.2%，占比接近一半。除此之外，中國與東盟之間互聯互通、區域產業鏈穩定恢復以及中國積極擴大從東盟進口農產品都擴大了中國與東盟的貿易往來。

就「未來中國與歐盟之間的貿易走勢」問題，李魁文則回答說，今年第一季度，中國與歐盟進出口1.31兆元，同比增長10.2%。這一增速超過了同期中國與東盟進出口8.4%的增速。

歐盟 RCEP

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