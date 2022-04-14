封控重創中國經濟 進口負成長 李克強再提降準

3月中國進出口成長較去年同期下降0.1%，為2020年8月以來首次負成長。圖為深圳鹽田港。（中通社）

中國海關總署13日公布數據顯示，今年3月中國進出口成長放緩，尤其進口額年增率由正轉負，較去年同期下降0.1%，為2020年8月以來首次負成長，顯示各地封城措施已傷害經濟。中國國務院總理李克強 昨天指示以適時運用降準等貨幣 政策工具救實體經濟。預期中國很快就會宣布降準。

中國海關總署統計，按美元計，3月進出口總值為5047.9億美元(約3.2兆人民幣)，年增7.5%。其中，出口2760.8億美元，年增率較1到2月下滑1.6個百分點至14.7%；進口2287億美元，年增率從上期的15.5%，轉為負成長0.1%。受此影響，中國3月易順差也有所收窄，為473.8億美元。

中國海關總署並強調，隨RCEP生效，2022年第一季，對其他14個成員國進出口，按人民幣計年增6.9%，占外貿總值的30.4%；同期，對俄羅斯 、烏克蘭的進出口，都保持成長。

不過，美國之音報導指出，中國與俄羅斯的雙邊貿易3月比去年同期增長12%。因為受俄羅斯入侵烏克蘭影響，3月份的同比增速比2月份的同比增速較小，但中俄雙邊貿易增速依然遠超中國的總體對外進出口貿易增長率。

報導指出，隨著國際社會對俄制裁不斷累積，中國可以通過增加從俄羅斯的進口緩解制裁對俄造成的陣痛。

累計今年第1季（1到3月），中國進出口總值達1.48兆美元，年增13%。其中，出口8209.2億美元，年增15.8%；進口6579.8億美元，年增9.6%；貿易順差為1629.4億美元。這顯示各地封控措施造成物流不通、內需疲軟等負面效應正在發酵。

李克強昨日在國務院常務會議上再次宣布指出救實體經濟的具體措施，包括鼓勵撥備水準較高的大型銀行有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業支持力度。應對疫情，要助力穩定經濟基本盤和保障改善民生，促進外貿平穩發展，保障物流暢通。

這是李克強這個月以來兩度提到要運用貨幣政策工具來救實體經濟。顯示各地陸續封城已傷害實體經濟，尤其是受創嚴重的中小微企業，以及個體工商戶。預期中國人民銀行很快就會宣布降準。