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「全民國防手冊」防共 胡錫進：解放軍不打台灣民眾

記者陳言喬／即時報導
環球時報前總編胡錫進稱，解放軍不會打台灣民眾。圖為參加某演訓的解放軍部隊。（取材自百度）
環球時報前總編胡錫進稱，解放軍不會打台灣民眾。圖為參加某演訓的解放軍部隊。（取材自百度）

台灣的國防部公布「全民國防手冊」，教民眾如何應對戰爭的爆發與戰時避難。中國環球時報前總編輯胡錫進表示，解放軍絕不會打台灣民眾。解放台灣戰爭一旦打響，對台當局的「斬首行動」一定是第一波攻擊的目標之一。對台軍打得越準越狠，戰爭越短，台灣民眾的損失越小。

胡錫進在其個人微博說，如果解放台灣戰爭爆發，解放軍可不會像俄軍這次表現得這麼面（窩囊）。中國今天的工業能力是俄羅斯不可同日而語的，導彈生產能力肯定全球第一。俄軍在烏克蘭到現在打出的導彈還不足1000枚，因為沒那麼多，但解放軍第一天的飽和導彈攻擊和航空炸彈攻擊一定會覆蓋台軍全部目標，幾十個小時就摧毀台軍的抵抗。

胡錫進表示，「蔡英文當局需要老實點。不要挑起戰爭，也不要用發佈這種戰爭手冊打心理戰，做他們不怕戰爭的樣子。他們也休想模仿基輔政權屆時搞表演，他們根本得不到那樣的機會」。

最後他說，「我期待兩岸和平統一，儘量避免戰爭的破壞。但我清楚，台獨勢力一定會很頑固，和平解放台灣只會有『北平模式』。若無隨時可以武統台灣的絕對能力做保障和威懾，若無台當局行將滅亡走投無路的緊迫危機感，和平統一不太可能自然發生」。

另，中國國台辦發言人馬曉光13日在例行記者會被媒體詢此事時回應，台獨意味著和平的喪失和災難的降臨，民進黨謀獨挑釁是台海安全的最大威脅。民進黨當局不惜將台灣民眾綁上「台獨戰車」，只會把台灣民眾推向災難的深淵。尤其近一段時間以來，民進黨當局不甘寂寞，利用烏克蘭局勢上竄下跳，一方面追隨西方反華勢力大肆鼓噪中國軍事威脅，持續挑動兩岸對立對抗，加劇兩岸緊張態勢。另一方面，為了自己的政治私利，妄圖借機把台灣問題「國際化」。只有兩岸同胞共同努力遏制台獨，才能維護台海和平穩定。

解放軍 民進黨 烏克蘭

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