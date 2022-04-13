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美國人權報告 關切中國對新疆種族滅絕

記者張文馨／華盛頓報導

美國國務院12日公布年度人權報告，報告關切中國對新疆實施種族滅絕、破壞香港自治，以及安全部門侵害人權未受懲罰等貪腐問題。

2021年度報告敘述198個國家和地區的人權現況，報告摘要提到，許多國家持續侵犯人權，民主持續倒退；報告點名中國、俄羅斯、北韓、敘利亞與尼加拉瓜等國，以不公正手段迫害異議者和記者。

國務卿布林肯（Antony Blinken）說，人權應是普世價值，許多政府錯誤宣稱要「因地制宜」，恰恰他們正是嚴重的人權侵害者。

布林肯說，去年發生令人震驚的侵害人權案件，包含伊朗綁架伊朗籍美國記者；中國持續對新疆維吾爾族等少數派實施種族滅絕與危害人類罪，侵害香港基本自由與自治，並鎮壓西藏。

報告臚列中方侵害人權作為，包含任意拘禁和關押政治犯、侵害人民隱私，限制言論、新聞、宗教和集會等自由。

報告表示，中國政府官員和保安單位經常侵害人權卻未受罰；宣布要調查警察殺人案件，卻不公布調查及處分結果；且貪腐猖獗。

前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）認定新疆地區發生「種族滅絕」，最新的人權報告稱「任意監禁、強制絕育和墮胎、強暴、強制勞動、限制信仰等罪行仍在持續」。

報告提到，北京破壞香港自治、公民自由與民主機制，港府威脅或逮捕泛民派。

報告點名，台灣的重大人權問題為「刑事誹謗罪」，台灣記者面臨網路霸凌和訴訟威脅，受媒體負面報導的當事人得對記者和媒體單位提起妨害名譽訴訟。

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