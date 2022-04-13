美下令駐滬人員撤離 中批藉疫情搞政治操弄

礙於新冠疫情爆發，美國國務院下令駐上海領事館非緊急人員撤離。圖為美國駐上海領事館。（取材自美國駐上海領事館官網）

美國國務院 9日以中國防疫 限制可能導致父母與子女分離，甚至被「任意執法」為由，授權美國駐上海總領館非緊急人員與家屬自願撤離中國。不過這項自願性措施昨天變成強制性，並建議美國民眾勿前往香港、吉林與上海。中國外交部表示，對此強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

美國國務院昨天這項聲明是取代9日宣布的「非緊急人員可自願撤離總領事館」通知，警告在中國的美國公民可能會面臨「任意執法」的防疫措施。聲明強調，美國外交官員「關切美國公民在中華人民共和國官員之下的安全與福祉」下，發布這起撤離令。美國國務院稱，撤離的美方人員和家屬將搭乘商業航班離開中國。

中國外交部發言人趙立堅 昨天下午在例行記者會上表示，美國不管是「授權撤離」，還是「強制撤離」，都是美方自己的決定。

趙立堅強調，中方防疫政策科學有效，有關部門和地方一直按國際公約，為外國駐華外交領事人員盡可能提供協助和便利，中美溝通渠道暢通，中方對美方將人員撤離問題政治化和工具化，表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。美方應當立即停止攻擊中方防疫政策，停止藉疫情搞政治操弄，停止對中國污蔑抹黑。

對於中國歐盟商會表示，中國的防控政策對企業造成干擾。趙立堅則說，「事實證明動態清零符合中國情況，任何防控措施都有代價，但與保護人民生命健康相比，這些代價值得，中國保持經濟社會發展的同時，為維護全球產業鏈供應鏈穩定及世界經濟增長，作出重要貢獻」。

趙立堅在例行記者會上表示，事實證明「動態清零」總方針符合中國實際情況，路子是對的，效果是好的。

他續稱，無論是從確診死亡的數字看，還是從經濟發展的數據看，中國都是世界上防疫工作最成功的國家之一。正是堅持了有力有效的防控措施，中國在保持自身經濟社會發展的同時，為維護全球產業鏈、供應鏈的穩定和世界經濟的增長作出了重要的貢獻。

趙立堅表示，中國經濟長期向好的基本面沒有變，中國作為全球經濟增長重要引擎的地位沒有變，國際社會對中國經濟的信心沒有變。