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諷美？中流行病學首席專家：「躺平」是他國無奈選擇

記者廖士鋒／綜合報導
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友稱，躺平是其他國家無奈的選擇。（中新社）
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友稱，躺平是其他國家無奈的選擇。（中新社）

上海等地封城以來，疫情防控逐漸成為外交議題，面對美國駐北京大使館批評中國防控政策、命令上海使館撤離，中國官方與專家連日皆強調「動態清零」政策的正確性，並且指出，「躺平」其實是其他國家無奈的選擇。

據澎湃新聞報導，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨天強調，「動態清零」為的是盡一切可能保護人民群眾的身體健康和生命安全，尤其是保護老年人和嬰幼兒等易受病毒危害的群體。

他並稱，每個國家都希望能夠盡早、盡快控制本國的新冠疫情，在沒有疫苗以前，物理阻隔是最主要防控措施，包括疫情特殊時點限制人員流動，鼓勵大家戴口罩、保持手衛生、保持社交距離，但這些措施落實，需要強有力的協調，以及老百姓的配合和支持。

他強調，在其他國家或地區，很難通過這些措施的綜合協調應用，在全國範圍內實現「清零」，或保持「動態清零」。隨著疫苗研製成功，並在人群中大規模接種後，疫苗在預防感染、預防重症和預防死亡方面發揮了重要作用。

吳尊友指出，「躺平」實際上是其他國家一種無奈的選擇。在經過多種嘗試努力後，仍然找不到一種理想的控制新冠的策略，疫情依然嚴重流行，很多國家乾脆就選擇「躺平」，即除強調疫苗接種外，不再強調其他防控措施。

他重申，中國的抗疫實踐已經證明，「動態清零是符合我國實際的，也是我國當前抗擊新冠肺炎疫情的最佳選擇」。

疫情 疫苗 北京

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