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中送飛彈給塞爾維亞 專家：與北約國家關係好

中國新聞組／北京13日電
中共運20軍機於2016年服役，是共軍目前最大的軍用飛機，此番遠航塞爾維亞引起關注。（新華社）
中共運20軍機於2016年服役，是共軍目前最大的軍用飛機，此番遠航塞爾維亞引起關注。（新華社）

近日塞爾維亞首都貝爾格萊德的民用機場，有18架次解放軍「運20」降落，美國媒體解讀這是將共軍最新一代中程地對空防空飛彈紅旗22型交付給塞爾維亞軍方，軍事專家認為，這還表示北京跟北約國家關係良好。

新加坡「聯合早報」引述中山大學亞太事務英語學程兼任助理教授林穎佑分析，運20長途飛行途經山區也會增加風險，能順利飛抵更凸顯其避險能力。

報導還引述資深軍事評論家亓樂義的看法，稱這次行動顯示，中國在「世界熱點地區」的安全角色有明顯提升，而北京透過外交手段令運20編隊得以順利通過以土耳其、保加利亞等北約國家上空，也說明即便在現今情勢下，中國仍與北約國家有良好關係。

但亓樂義認為，這次行動僅能看出運20在和平時期的投送能力；若在戰時，運20要進行遠程投送，需要大規模護航，風險極高，因此應會以周邊區域運補任務為主，長程任務則僅能支援如撤僑等非傳統和安全的行動。

環球時報旗下「樞密院十號」報導，中國外交部發言人趙立堅11日證實中國派出運20大型運輸機向塞爾維亞運送「常規軍事物資」，儘管趙立堅沒有證實具體的武器型號，但塞爾維亞總統武契奇已經暗示是2019年達成協議的中國製造的防空系統，外界猜測可能是中國製造的紅旗22中遠程防空導彈系統的外貿型號FK-3。

「我們的運20確實行」中國航空工業集團新聞發言人周國強12日從飛機製造方的角度，對於運20的表現給予了高度肯定。他表示，從中國飛到塞爾維亞的航程遠達8000公里，中途還要飛過一些北約國家，考慮到部分地區的形勢並不太平，「我們要面臨什麽樣的困難和考驗，大家心裡都有數，但我們的運20經受住了考驗」。

北京 趙立堅 新加坡

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