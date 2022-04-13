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贈以色列禮品裝竊聽器？ 中駁以媒：造謠

中國新聞組／北京13日電

以色列耶路撒冷郵報報導，中國駐以色列大使館最近送給以色列政府機關的多個保溫杯中，有一個疑似裝了竊聽器，以色列國家安全局已開始調查。中國駐以色列大使館12日發表聲明，指謠言毫無事實根據。

中國和以色列最近慶祝建交30年。中國送給以色列政府的所有保溫杯都已收集起來，供進一步調查，不會退還給大陸駐以色列大使館。

中國駐以色列大使館官網發布消息稱，在逾越節（猶太教節日）來臨之際，中國駐以色列使館按外交慣例向以方贈送逾越節禮品。

中國駐以色列使館在聲明中稱，以色列有關媒體12日就中方贈送的逾越節禮品散布謠言，誣稱禮品中的一個保溫水杯「可能」含有所謂「可疑裝置」。

聲明強調，實際上所謂的「可疑裝置」就是保溫水杯通常所使用的「吸氣劑」，指謠言毫無事實根據，目的在於挑撥中以關係，抹黑中國形象，嚴重誤導公眾，其影響十分惡劣。

中國大使館指，有關媒體在報導中聲稱「消息」源自以方有關部門，但以政府有關部門已向中國駐以使館明確表示從未就此對媒體有過任何表態。

聲明最後強調，中方要求有關媒體立即撤下相關不實報導，不為謠言提供發聲平台和傳播渠道，採取實際行動消除有關謠言造成的惡劣影響，如果有關媒體執意傳播有關謠言，中方將保留進一步追究責任的權利。

以色列 大使館 猶太

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