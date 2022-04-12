中國歐盟商會致信胡春華 促借鑑新加坡調整防疫政策

中國多個省分出現新一波疫情，中國堅持動態清零防疫使歐企蒙受重大損失。中國歐盟商會日前致信中國國務院副總理胡春華，建議中方借鑑新加坡模式調整防疫政策。（取材自新華網）

中國堅持動態清零防疫 使歐企蒙受重大損失。中國歐盟 商會日前致信中國國務院副總理胡春華，建議中方借鑑新加坡模式調整防疫政策，包括允許無症狀及輕症感染者在家隔離，並施打mRNA疫苗。目前中方相關單位尚未對這封信作出回應。

路透報導，這封由中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）署名、代表1800餘家歐企會員發出的信件中直指，「動態清零」防疫政策為中國的歐企帶來了種種挑戰。因為這對中國國內物流、生產經營及供應鏈產生了巨大壓力。

信中說，中國德國 商會上周的調查結果指出，51%的德國企業的物流和倉儲以及46%的德國企業的供應鏈被當前中國的防疫局面完全打亂或授嚴重衝擊。31%的受訪企業表示，企業的「生產製造受到嚴重影響甚至徹底完全停產」；28%的受訪企業表示「人員配備率下降」；29%的企業表示「需求下降」。

信中表示，面臨Omicron變種病毒帶來的全新挑戰，大規模核酸檢測和集體隔離的「老方法」似乎無法有效抑制病毒傳染。而為實現「清零」目標而不斷升級的防疫措施，導致經濟社會成本迅速增加，這一現狀將對中國的國際形象造成負面影響，也將動搖外商投資對中國市場的信心。

中國歐盟商會誠懇建議中國政府「借鑑新加坡的成功模式」，對現行防疫方案進行調整。包括允許無症狀及輕症感染者在家隔離；同時能為中國民眾施打信使核糖核酸（mRNA）疫苗等。

歐盟商會上海分會主席兼商會副主席許倍帝（Bettina Schoen-Behanzin）4月6日曾警告，歐盟商會成員估計上海港口的吞吐量周環比下降約40%。她表示，雖然港口在技術上照常營業，但物流仍面臨卡車司機短缺的挑戰，卡車司機被困在封鎖中或需要頻繁獲得陰性病毒檢測。