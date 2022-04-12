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運20飛塞爾維亞 中國：無關當前局勢 勿過度解讀

中國新聞組／北京12日電
塞爾維亞在上周末的一次隱蔽行動中，接收中國的防空系統。（美聯社）
塞爾維亞在上周末的一次隱蔽行動中，接收中國的防空系統。（美聯社）

中國空軍運輸機運20近日赴塞爾維亞，向塞軍方交付軍事物資。對此，中國外交部發言人趙立堅在11日舉行的記者會上回應稱，為落實中國和塞爾維亞雙邊合作計畫，中方近日派遣空軍運輸機向塞爾維亞運送常規軍事物資，這是中塞雙方年度計畫內合作項目。希望有關媒體不要過度解讀，這個項目不針對第三方，與當前局勢也毫無關係。

9日有6架運20抵達塞爾維亞後，當地時間10日，第二批6架中國運20A抵達塞爾維亞貝爾格萊德的巴塔尼察空軍基地，此舉引發外界關注。

美聯社報導稱，這是解放軍在「歐洲進行的武力展示」，展示中國日益增長的全球影響力。

報導指，中國武器「會加劇塞爾維亞和科索沃的緊張局勢」，西方國家擔心，烏克蘭衝突期間，巴爾幹地區的武器運輸可能會威脅到該地區「脆弱的和平」。

環球時報報導，此次任務是運20本年度首次赴境外執行任務，也是截至目前運20赴境外執行任務航程最遠的一次，往返航程近2萬公里。

軍事專家不約而同關注到的是6架運20所組成的大編隊，認為這是在此前運20赴海外執行任務的編隊中前所未有的，是創紀錄。

中方軍事航空專家傅前哨指出，此次任務凸顯運20戰略投送能力的提升。中方軍事專家與電視評論員宋忠平也指出，要安排6架運20大型機隊出任務，要比組織一、二架來得困難。

雖然塞爾維亞官方沒有證實導彈交付，但塞爾維亞總理武契奇表示，塞爾維亞軍隊將在12日或13日展示接收到的「最新的武器」，並稱這是軍方的「最新驕傲」。

解放軍 趙立堅 烏克蘭

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