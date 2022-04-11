中不僅未譴俄還送物資？ 烏學者嗆：民或反一帶一路

中歐班列「赤峰號」載50節集裝箱赴莫斯科。(取材自北京日報)

俄烏戰事月餘，中國對外聲稱維持中立，迄今沒有正面譴責過俄羅斯 ，近日更是從內蒙古發出開往莫斯科的班列運送物資。烏克蘭 曾說要成為中國投資歐洲的橋梁，但如今當地民眾對中國的失望情緒，未來可能改變對「一帶一路 」的態度，對此，烏克蘭學者更揚言「等著瞧」。

中央社引述港媒報導，自烏克蘭2017年與北京簽署加入一帶一路倡議（BRI）的協議以來，中國的合約承包商與金融行庫，紛紛挹注可觀的技術和資金援助，拓展這個東歐國家有助於促進經濟發展的基礎建設。

受惠於一帶一路倡議的大興土木方案，使烏克蘭總統澤倫斯基去年雄心勃勃向中國國家主席習近平當面承諾，他領導的國家願扮演中國赴歐洲投資的橋梁。

港媒指出，戰事打亂在烏克蘭敲定的項目推動，因北京不願譴責俄羅斯侵略，或者甚至拒絕承認俄國發動攻擊就是入侵，已使基輔當局深感挫折，並導致不少民眾質疑，是否中國仍應是烏克蘭的主要經貿夥伴。

烏克蘭主要智庫拉祖姆科夫中心（Razumkov Centre）經濟與社會計畫主任尤爾奇申（Vasyl Yurchyshyn）表示，中國的表象中立「實際上」就是支持俄羅斯。他說，烏克蘭人很「失望」，並說這失望的情緒可能會轉嫁於公眾反對日後的一帶一路倡議協議。

對比尤爾奇申的直言不諱，代表烏克蘭官方的澤倫斯基幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）在英國智庫皇家國際事務研究所舉辦的視訊會議中發言則顯得委婉：「我們認為中國是全球最有力的領袖國家之一，在終止這場戰爭方面應發揮更重要的作用。」

根據烏克蘭統計資料，中國取代俄羅斯成為烏國的主要經貿夥伴，出口大批的玉米、鐵礦等物資，去年的出口總額高達80億美元。

另據北京日報報導，首列搭載50節集裝箱的中歐班列「赤峰號」6日從內蒙古赤峰市紅山區赤峰保稅物流中心開行。班列滿載1300餘噸伊品生物科技生產的賴氨酸硫酸鹽、鹽酸鹽，經滿洲里口岸開往俄羅斯首都莫斯科市，預計約10至15天後到達莫斯科。

由於正值俄烏戰爭，「赤峰號」急奔莫斯科，是否僅是運送促進家畜消化的飼料添加物引起猜測。