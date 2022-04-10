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疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

記者陳言喬／即時報導
上海疫情嚴重，9日再開展一次全員核酸檢測。美大使館授權上海外交人員撤離。（中新社）
上海疫情嚴重，9日再開展一次全員核酸檢測。美大使館授權上海外交人員撤離。（中新社）

上海疫情暴增，採取嚴格防疫措施。美國駐中國大使館聲明，國務院授權部分人員從上海駐美領事館撤離。中國外交部回應，對美方指責中國防疫政策強烈不滿。

美國駐中國大使館9日下午發布聲明：鑒於中國新冠病毒病例數激增及官方應對措施帶來的相關限制的影響，美國國務院批准非緊急美國政府僱員與緊急和非緊急美國政府僱員的家屬，從美國駐上海總領事館領區自願撤離。

聲明說，美國駐中國大使伯恩斯以及國務院和使團的其他官員已直接向中方提出了他們對疫情和中國管控措施的關切，並已將自願撤離的決定通知對方。

根據美國國務院8日發出的旅行警告，「由於當地法律的任意執行以及疫情相關的限制」，美國公民被要求重新考慮前往中國的旅行。由疫情相關限制，其中包括父母與孩子分離風險，因此美國公民不應前往香港、吉林省和上海市。

中國外交部官網9日晚以發言人趙立堅「答記者問」方式回應：美方宣佈授權駐上海總領館人員和家屬自願撤離，這是美方自己的決定。他指出，「中方防疫政策科學有效」，對上海等地戰勝新一輪疫情充滿信心。

趙立堅說，對於外國駐中國外交領事人員涉疫問題，中方已在政策允許範圍內盡可能提供協助和便利。對於美方在其聲明中無端指責中國防疫政策表示強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

疫情 國務院 防疫

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