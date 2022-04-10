索羅門、中傳軍事合作 美急派高官關切

白宮印太事務協調官坎伯將飛往索羅門群島訪問。（路透）

索羅門考慮與中國軍事及安全合作，引發美國、澳洲 等國疑慮。美國國家安全委員會印太事務協調員坎伯（Kurt Campbell）本月將前往索羅門群島訪問，這是一次罕見的高級別訪問，突顯了華盛頓對這個太平洋國家與中國之間或將達成安全協議的警惕。

法廣報導引述英國「金融時報」報導，據四位知情人士透露，坎伯將在本月飛往索羅門群島。預計他將與美國國務院 負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）共同訪問該國。此前，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）4月6日與澳洲兩位高級情報官員舉行了會晤，重點討論引發爭議的索羅門群島與中國的安全合作協議草案。

經媒體曝光草案文件後，蘇嘉瓦瑞3月29日首次承認在網上流傳索羅門群島與中國之間的安全協議草案存在，並批評外界對兩國安全談判的強烈反應讓他感到「很受侮辱」。

報導指， 自從索羅門群島在2019年向北京 的外交效忠以來，美國對這一南太平洋島國的立場越來越擔心。在一份安全協議草案洩露後，這些擔憂更加強烈，該草案將使中國在太平洋獲得立足之地，而該地區離澳大利亞、新西蘭和夏威夷比離北京更近。

報導指，兩國之間尚未簽署的安全協議為中國在該國島嶼上部署軍隊和警察鋪平了道路。協議內容還包括，中國的安全人員將守衛在索羅門群島停靠的任何中方船隻。

蘇嘉瓦瑞一直否認該協議將允許中國在索羅門群島建立一個軍事基地。不過，澳洲國家情報辦公室總監希勒（Andrew Shearer）和澳洲秘密情報局總幹事西蒙（Paul Symon）本周訪問了索羅門群島首都霍尼亞拉，這凸顯了澳洲等太平洋國家的擔憂。