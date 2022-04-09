上海封城衝擊經濟 分析：GDP恐下修至4.6%

這波來勢洶洶的本土疫情，已導致上海整個城市運行基本停擺。圖為4日上海街頭景象。(美聯社)

中國人民銀行調查統計司前司長盛松成指出，中國這波本土新冠疫情 ，使恢復中的中國經濟遭受新的衝擊，且因此次疫情是在上海、深圳等核心城市爆發，疫情衝擊的外溢效應明顯，影響可能延續整個上半年，衝擊甚至可能超過2020年。安智銀行分析指出，如果4月間上海並未放寬，中國全年經濟成長率將下修至4.6%。

盛松成現為中歐國際工商學院經濟學與金融學教授，他在上海證券報撰文指出，中國最近的疫情形勢是2020年初以來最為嚴峻，要實現全年5.5%左右的GDP增速目標更需努力。

他表示，今年前兩個月中國經濟穩定恢復，主要經濟指標優於預期。但3月新一輪疫情爆發，截至4月6日，現有本土新冠確診病例已超過2020年2月時的感染人數。本輪疫情分布面廣，而許多地方採取全員普篩、區域管控、減少人員流動等嚴格措施，經濟運行承受較大的壓力。

盛松成認為，疫情對經濟的影響不會僅停留在3月。以上海為例，封控已延續到4月。即使4月中下旬經濟逐步恢復，疫情的次生影響也會拖累5、6月的經濟增長。而失去的消費，尤其是服務消費，很難彌補。不少小微企業、工商個體戶面臨生存考驗。

另外，多家國際金融與分析機構近日陸續發布的報告顯示，中國面對疫情的清零策略，以及金融中心上海封城 ，也將影響中國今年GDP成長率表現。

路透引述荷商安智銀行（ING Bank）最新的分析指出，上海的封城措施只在4月間執行的前提之下，對中國第二季的經濟成長率造成的影響，將使預測數字由原來的5%降至4%；綜觀全年，經濟成長預測則由原先的4.8%下修至4.6%。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈分析，假設上海市的大部分地區都會出現陽性病例，而且病毒檢測 將於4月間持續進行，意味著4月間大部分的經濟活動將會消失，工廠無法正常運作；至於辦公室的工作，特別是金融行業的員工則應沒問題，因為大多數員工可以在家工作，但不確定是否可以在隔離設施中正常工作，因為網路連接可能較差。

除了ING銀行外，摩根士丹利近日發布分析報告，下調中國今年GDP成長預測，由原先的5.1%降至4.6%；花旗集團報告強調，中國持續堅持嚴格的清零策略，第二季的經濟前景面臨風險，第二季GDP成長速度最多可能拉低0.9個百分點。