我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

上海封城衝擊經濟 分析：GDP恐下修至4.6%

記者林則宏／綜合報導
這波來勢洶洶的本土疫情，已導致上海整個城市運行基本停擺。圖為4日上海街頭景象。(美聯社)
這波來勢洶洶的本土疫情，已導致上海整個城市運行基本停擺。圖為4日上海街頭景象。(美聯社)

中國人民銀行調查統計司前司長盛松成指出，中國這波本土新冠疫情，使恢復中的中國經濟遭受新的衝擊，且因此次疫情是在上海、深圳等核心城市爆發，疫情衝擊的外溢效應明顯，影響可能延續整個上半年，衝擊甚至可能超過2020年。安智銀行分析指出，如果4月間上海並未放寬，中國全年經濟成長率將下修至4.6%。

盛松成現為中歐國際工商學院經濟學與金融學教授，他在上海證券報撰文指出，中國最近的疫情形勢是2020年初以來最為嚴峻，要實現全年5.5%左右的GDP增速目標更需努力。

他表示，今年前兩個月中國經濟穩定恢復，主要經濟指標優於預期。但3月新一輪疫情爆發，截至4月6日，現有本土新冠確診病例已超過2020年2月時的感染人數。本輪疫情分布面廣，而許多地方採取全員普篩、區域管控、減少人員流動等嚴格措施，經濟運行承受較大的壓力。

盛松成認為，疫情對經濟的影響不會僅停留在3月。以上海為例，封控已延續到4月。即使4月中下旬經濟逐步恢復，疫情的次生影響也會拖累5、6月的經濟增長。而失去的消費，尤其是服務消費，很難彌補。不少小微企業、工商個體戶面臨生存考驗。

另外，多家國際金融與分析機構近日陸續發布的報告顯示，中國面對疫情的清零策略，以及金融中心上海封城，也將影響中國今年GDP成長率表現。

路透引述荷商安智銀行（ING Bank）最新的分析指出，上海的封城措施只在4月間執行的前提之下，對中國第二季的經濟成長率造成的影響，將使預測數字由原來的5%降至4%；綜觀全年，經濟成長預測則由原先的4.8%下修至4.6%。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈分析，假設上海市的大部分地區都會出現陽性病例，而且病毒檢測將於4月間持續進行，意味著4月間大部分的經濟活動將會消失，工廠無法正常運作；至於辦公室的工作，特別是金融行業的員工則應沒問題，因為大多數員工可以在家工作，但不確定是否可以在隔離設施中正常工作，因為網路連接可能較差。

除了ING銀行外，摩根士丹利近日發布分析報告，下調中國今年GDP成長預測，由原先的5.1%降至4.6%；花旗集團報告強調，中國持續堅持嚴格的清零策略，第二季的經濟前景面臨風險，第二季GDP成長速度最多可能拉低0.9個百分點。 

疫情 封城 檢測

上一則

滬僅1重症 民喊躺平 官媒批消極 專家：放任恐帶來社會問題

下一則

上海封城缺糧 傳民眾開車撞警 槍聲響

延伸閱讀

上海封城 李立群揭缺糧現況「給你吃什麼就吃什麼」

上海封城 李立群揭缺糧現況「給你吃什麼就吃什麼」
民怨沸騰 上海再度核酸普篩後將改採分區分級防控

民怨沸騰 上海再度核酸普篩後將改採分區分級防控
上海新增本土感染逾2.3萬例 再度進行全市快篩

上海新增本土感染逾2.3萬例 再度進行全市快篩
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05

超人氣

更多 >
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元
家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束
普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬