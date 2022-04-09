疫情多發超預期 李克強：力助中小微企業度難關

4月7日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強在北京主持召開專家和企業家座談會，分析經濟形勢，就做好下一步經濟工作聽取意見建議。中共中央政治局常委、國務院副總理韓正出席。(新華社)

國務院 總理李克強 7日召開專家和企業家座談會，聽取企業生產經營情況。李克強指出，國內疫情 近期多發，有些突發因素超出預期。對經濟平穩運行帶來更大不確定性和挑戰。市場主體是穩定經濟基本盤的重要基礎。當前一些市場主體特別是中小微企業、個體工商戶困難多、壓力大，必須著力幫扶他們度過難關。

新華社報導，楊志勇、管濤等專家和中國物流集團、中國農業生產資料集團、青島創新奇智科技公司負責人在會中發言，對經濟運行、企業生產經營情況等談了看法，並就落實宏觀政策、保障物流運輸和農資供應、促進企業創新等提出建議。

李克強說，今年以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門貫徹黨中央、國務院部署，積極應對困難挑戰，經濟運行總體在合理區間。當前世界局勢複雜演變，國內疫情近期多發，有些突發因素超出預期，對經濟平穩運行帶來更大不確定性和挑戰。

李克強指出，市場主體是穩定經濟基本盤的重要基礎。當前一些市場主體特別是中小微企業、個體工商戶困難多、壓力大，必須著力幫扶他們渡過難關。要上下協同加快增值稅留抵退稅進度，讓資金儘早落到市場主體帳上。就業穩，民生才有保障，穩增長也有支撐。

李克強表示，穩定物價必須抓住糧食生產、能源保供、物流暢通等關鍵。要不誤農時抓好春耕生產，做好農資產品尤其是特殊品種保供穩價工作，確保全年糧食豐收。進一步釋放煤炭先進產能，落實支持煤電企業多發電的政策，保障能源穩定供應。

李克強說，要深化改革，營造市場化法治化國際化營商環境。持續推進「放管服」改革，能放的進一步放，該管的依法透明監管，不斷激發市場主體活力。